Pršuta se u Hrvatskoj pojede milijun komada godišnje, ali pruštari nailaze na sve više problema

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PONOS I DELICIJA /

U Drnišu festival kralja dalmatinske gastronomije - pršuta. U Hrvatskoj ih se godišnje proizvede oko pola milijuna, a pršutari se bore sa sve većim problemima. Svinjska kuga poremetila je lance opskrbe.

"Kolege iz Istre, koji koriste domaći pršut, kod njih se dogodio taj problem. Drugi problemi su klimatske promjene. Kolege koji nisu nabavili uređaje za klimatizaciju imaju problem", objašnjava Ante Madir, izvršni direktor Klastera Hrvatskog pršuta.

U Hrvatskoj se pojede oko milijun komada pršuta. Madir kaže, naši proizvođači se donekle dobro snalaze. Više pogledajte u videu

VEZANE VIJESTI:

Morate vidjeti kako legendarni Drogba na Pelješcu reže pršut zatvorenih očiju: 'To ti je kao sviranje violine'