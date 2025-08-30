Vrijeme je nestabilno, na južnom Jadranu može biti i opasno: Evo gdje će pasti obilna kiša

FRONTALNI POREMEĆAJ /

Opasne vremenske prilike danas osobito na jugu zemlje, ali nestabilnije tijekom dana i u unutrašnjosti uz premještanje frontalnog poremećaja preko naših krajeva.

U subotu promjenjivo i nestabilno. Obilna kiša moguća na Jadranu i uz njega, no glavnina opasnog vremena seli se u Dalmaciju i na jug zemlje, osobito šire dubrovačko područje gdje je moguće grmljavinsko nevrijeme. Na jugu i vjetrovitije uz umjereno i jako jugo, drugdje slab do umjeren jugozapadnjak.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima opet nestabilnije uz moguće pljuskove praćene grmljavinom, lokalno izraženije, osobito oko Banovine i na sjeveru, ali rjeđe nego danas. Vjetar slab do umjeren južni, navečer sjeverozapadni, a temperatura osjetno niža, bit će oko 24-25 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu češći pljuskovi praćeni grmljavinom, izraženiji u Posavini i oko gorja na zapadu, gdje je lokalno moguće i nevrijeme. Osjetno svježije, između 23 i 26 °C.

U Dalmaciji opet vrlo nestabilno, lokalno moguća nevremena, vjerojatnije od Splita prema jugu, osobito uz obilnu kišu u zaobalju. Mjestimice može biti tuče, na moru pijavica. Krajem dana mirnije na sjevernom dijelu područja, dotad umjereno na jugu i jako jugo. Temperatura i ovdje niža, bit će između 24 i 26 °C.

Na sjevernom Jadranu postupno smirivanje i prestanak oborina, ali još je moguć koji lokalni pljusak. Jugozapadnjak će gotovo potpuno oslabjeti, u noći okrenuti na većinom slabu buru. Temperatura između 23 i 25 °C, malo niža ponegdje u gorju. Kako nas vrijeme očekuje u sljedećim danima saznajte u prognozi Doriana Ribarića.