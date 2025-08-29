Dajana Radošljević za RTL Danas otkrila što se dogodilo tog kobnog dana na Kvatriću

PROTJERANA IZ HRVATSKE /

Neki dan incident u Zagrebu, a danas - Prijedor. Ista osoba, samo druga adresa. Dajana Radošljević zbog nepropisnog parkiranja pa i sukoba s vozačem tramvaja protjerana je iz Hrvatske, pa smo ju snimili u Bosni i Hercegovini.

Kako ste se našli u sukobu sa vozačem ZET-a, jeste li ga stvarno pretukli?

"Ne, ne ja ga apsolutno nisam pretukla, to je previše otišlo u hype, visinu, nema mjesta za to, desilo se to da ja doista snosim krivicu za nepropisno parkiranje koje je bilo bahato i bezobrazno, međutim ja sam samo trebala da odem do najbliže ljekarne da uzmem kapi za oko, nepropisno se parkirala, pritom me snimalo neko neovlašteno NN lice, rekla sam da me ne snima, ušla sam u ljekarnu, izišla, ispričala se svima pa i ZETvcu, koji je izletio iz automobila i udario šakom u retrovizor, tada sam ja smatrajući da sam napadnuta - izišla iz auta i izreagovala kako sam reagovala", kazala je Radošljević.

Za prometni prekršaj koji je učinila kaže, sve je priznala na sudu i ispričala se i dobila 660 eura kazne. Ali slučaj, dodaje, tu očito nije bio završen.

"Pritom mi nisu rekli ni da sam uhićena ni bilo što već su radili provjere, tada je došlo do toga da su oni izvukli da sam ja imala saobraćajne prekršaje nepropisnog prarkiranja i jedanput vožnja prekoračenje brzine gdje je to zastarjelo jer se dogodilo 2021. i 2022", kaže Radošljević. Više o svemu doznajte u intervjuu s Ivanom Ivanda Rožić.