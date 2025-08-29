Nema kraja koloni prema Zagrebu: Zastoji na autocestama, vozi se uz ograničenje brzine

MORKO I SKLISKO /

Pojačan je promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, povremeno se vozi u kolonama uz zastoje. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, stoga se vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, javlja HAK.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići vozi se usporeno u isprekidanim kolonama između odmorišta Modruš i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Kolone na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba dugačke su 1 kilometar. Na ugibalištu tunela Konjsko u smjeru Zagreba postoji vozilo u kvaru, pa je ograničenje brzine 80 kilometara na sat, dok u tunelu Grič, također u smjeru Dubrovnika, postoji vozilo u kvaru i ograničenje je isto – 80 kilometara na sat.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, nakon požara na teretnom vozilu između čvora Lužani i čvora Nova Gradiška (na 186+000 km) u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom, dok je kolona duga oko 2 kilometra. Prometna nesreća na čvoru Kosnica u smjeru Lipovca također usporava promet jer se vozi jednim trakom. Zbog pojačanog prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te između Jakuševca i Zagreba zapada u smjeru Bregane, vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje.

Na Jadranskoj magistrali (DC8), povećana je gustoća prometa na prilazima Splitu iz smjera Kaštela i Podstrane. Na Ličkoj magistrali (DC1), vozi se u koloni kod Udbine u zoni radova. Na Krčkom mostu (DC102) kolona je u smjeru kopna od Omišlja.

Prometne nesreće

Zbog prometne nesreće prekinut je promet državnom cestom Đurđevac-Pitomača (DC2) u ulici Brače Radić na ulasku u Pitomaču. Obilazak je moguć putem lokalnih prometnica.

Također, zbog prometne nesreće prekinut je promet na lokalnoj cesti Ivinj-Tribunj (LC65032).

