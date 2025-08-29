Ovako danas izgleda jeziva poruka na Jergovićevoj zgradi: Zanimljiv detalj osvanuo prije nestanka

Djelatnici Zagrebačkog holdinga prebojali su uvredljive grafite upućene piscu, novinaru i kolumnistu Miljenku Jergoviću u Zagrebu.

"Jedne kolovoške noći, Miljenko neče dobro proći. Naša država, naša pravila", bilo je ispisano crnim i plavim slovima na fasadi zgrade u kojoj Jergović živi.

Grafit je shvatio kao "očitu i nedvosmislenu" prijetnju pa je fotografiju natpisa na zgradi objavio javno, što je izazvalo veliku medijsku pažnju, posebno zbog činjenice da je u njoj prozvao premijera Andreja Plenkovića i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

Dan nakon toga, na istom zidu su osvanula crvena srca koja su prekrila uvredljiv grafit, a u jednoj je stajao natpis "Miljac", kao očiti znak podrške Jergoviću.

"Hvala. Ne bojimo se i ima nas", podijelila je novinarka Maja Sever uz fotografiju sa srcima.

Novu uvredljivu poruku vandali su ispisali u Froudeovoj ulici u Zagrebu gdje su se obrušili i na saborsku zastupnicu Daliju Orešković koja je prethodno osudila prijetnju upućenu piscu.

"Sarajevo ispod Trebevića, povedite Dalilu i četnika Jergoviča", pisalo je.

'Očita i nedvosmislena prijetnja'

Orešković je ustvrdila da iza svake ovakve prijetnje stoji "Plenkovićeva i HDZ-ova vlast".

Oba su grafita sada prebojana te na fasadama nisu ostali tragovi natpisa.

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

"Prijetnja je očita i nedvosmislena. I shvaćam je jako ozbiljno. Znam, kao i vi, s koje strane dolazi. Znam, kao i vi, tko su njezini inspiratori i pokrovitelji. Smisao prijetnje je dvojak: s jedne strane, oni žele da se žrtva prestravi, da se barem nelagodno osjeća, sve dok ne ostvare ono što i jest sadržaj prijetnje. Drugo je, međutim, važnije: proizvesti nelagodu u žrtvinih susjeda. Nije sasvim ugodno u zastrašenim društvima, pod fašističkim i rasističkim ideologijama, živjeti u zgradi u kojoj je razotkriven i javno obilježen jedan: Rom, Židov, Srbin, Jugoslaven, ljevičar... Čitatelj će sam već nastaviti započeti niz", poručio je Jergović na svojim društvenim mrežama.

Odlučio je da neće podnijeti prijavu policiji jer, između ostaloga, u ovakvim slučajevima nema povjerenja u nju i najavio da će svaki napad na sebe i obitelj učiniti javnim.

"Policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita - sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića", zaključio je Jergović koji je, po pisanju medija prije nekoliko dana verbalno napadnut u centru Zagreba dok je sjedio i pio kavu.