Dajana Radošljević za Net.hr o protjerivanju iz Hrvatske: 'Kaznili su me zbog nepropisnog parkiranja'

Poduzetnica Dajana Radošljević (30) posljednjih dana glavna je zvijezda u domaćim medijima. Nakon što se u javnosti pojavila snimka njezina sukoba s vozačem ZET-ova tramvaja na Kvatriću, događaj je dobio i pravne posljedice.

Radošljević je prvo privedena u policiju, a potom je na Općinskom prekršajnom sudu proglašena krivom i kažnjena novčanom kaznom od 790 eura. Policija je jučer potvrdila za Net.hr da je protiv nje pokrenut postupak temeljem članka 193. stavka 1. te članka 189. stavka 1. podstavaka 3., 4. i 6. Zakona o strancima. Razlog je učestalo ponavljanje prekršaja, zbog čega je ocijenjeno da predstavlja opasnost za javni poredak.

Foto: Instagram

No, Dajana je za Net.hr rekla kako priprema tužbu jer je, kako kaže, zabranu ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora dobila zbog nepropisnog parkiranja.

''Idemo dalje u proces, pripremam tužbu jer sam dobila zabranu zbog nepropisnog parkiranja. Katastrofa. Niti jedno drugo djelo ja nemam'', rekla nam je Dajana.

Foto: Instagram

Kao mjera određeno je prestanak njezina zakonitog boravka u Hrvatskoj te zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od tri godine. Policija je priopćila kako poduzima sve potrebne aktivnosti radi njezina prisilnog udaljenja iz zemlje.

Radošljević se oglasila i na Instagram storyju:

"Za dajanabodyspace bit će zadužena voditeljica, gdje ćete pratiti objave. Za Dress Glam također djevojka kod koje će sve biti dostupno. Ja ću ostati aktivna na svim brojevima. Danas ću javno da iznesem cijeli slučaj gdje sam trebala samo kaznu da platim. A država je zbog drugih stvari samo mogla da mi nađe saobraćajne prekršaje. Cijeli tim će da radi na tužbama i svemu što slijedi, a bit će papreno. Ovo je tek početak svega", napisala je.

Foto: Screenshot Instagram

Podsjetimo, incident se dogodio prošle subote oko 12.50 sati kada je svojim bijelim Range Roverom parkirala uz tramvajske tračnice i time blokirala promet. Kada je vozač ZET-a pokušao intervenirati, došlo je do fizičkog sukoba u kojem je, prema navodima svjedoka, vozač odgurnut i udaren.

Radošljević je vlasnica beauty salona Dajana Body Space D.R. u Maksimirskoj ulici, svega nekoliko stotina metara od mjesta na kojem se incident dogodio.