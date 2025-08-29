Vlada o Jergovićevoj sumnji da iza prijetnji njemu stoje Plenković i Božinović: 'Pod okriljem noći...'

Književniku i novinaru Miljenku Jergoviću netko je u Zagrebu ispisao poruku na zgradi u kojoj živi sadržaja: "Jedne kolovoške noći. Miljenko neče dobro proći. Naša država. Naša pravila" nakon čega je on na svom Facebooku objavio da je to "očita i nedvosmislena prijetnja koju shvaća ozbiljno". Dodao je da zna tko su "njezini inspiratori i pokrovitelji."

"Smisao prijetnje je dvojak: s jedne strane, oni žele da se žrtva prestravi, da se barem nelagodno osjeća, sve dok ne ostvare ono što i jest sadržaj prijetnje. Drugo je, međutim, važnije: proizvesti nelagodu u žrtvinih susjeda. Nije sasvim ugodno u zastrašenim društvima, pod fašističkim i rasističkim ideologijama, živjeti u zgradi u kojoj je razotkriven i javno obilježen jedan: Rom, Židov, Srbin, Jugoslaven, ljevičar... Čitatelj će sam već nastaviti započeti niz. Najjednostavnije bi, naravno, bilo otići. Time bi se ostvario smisao ovog grafita, naročito dijela: 'Naša država naša pravila', ispisanog karakterističnom modrom bojom", napisao je.

Završio je da neće prijetnju prijaviti policiji te naveo: "Policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita - sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića."

Sada je stigao i odgovor iz Vlade. Naime, na upit tportala iz Vlade su odgovorili: "Osuđujemo prijeteće poruke usmjerene protiv gospodina Jergovića. Što se tiče njegovog ciničnog iznošenja sumnje da su ‘sporne poruke napisali premijer Plenković i ministar Božinović’, ističemo kako je sasvim izvjesno i provjereno da su upravo premijer i ministar prerušeni i pod okriljem noći išli pisati sporne poruke, kao što to i inače redovito čine."

Dodali su: 'U vezi s takvim navodima kojima se nastoji prikazati da Vlada stvara napetosti u društvu, upućujemo Vas na obraćanje predsjednika Vlade na jutrošnjoj sjednici Vlade u kojem je iznio jasan stav oko događanja u Benkovcu i Šibeniku. Vlada će nastaviti pridonositi stvaranju tolerantnog i uključivog ozračja u društvu, a isto se nadamo da će početi činiti i gospodin Jergović', stoji u odgovoru koji je tportal dobio iz Vlade.

No stigla je nova prijeteća poruka za Jergovića. Kako su objavila 24sata, novi jezivi grafit osvanuo je u Zagrebu. I ovog puta u njemu se spominje Miljenko Jergović, ali i Dalija Orešković koja je jučer stala na stranu književnika i kolumnista nakon što je netko na njegovoj zgradi ostavio zastrašujuću prijetnju.

"Sarajevo ispod Trebevića - Povedite dalilu i četnika Jergoviča!", poruka je ispisana crnim slovima u Freudeovoj ulici.

POGLEDAJTE VIDEO Filmsko uhićenje Balkanskog kartela: Drogu nabavljali iz Dubaija, prodavali ju i u Češkoj