STRAVA U SRBIJI /

Pomahnitali muškarac izbo baku pred unukom, objavljena stravična snimka napada

Pomahnitali muškarac izbo baku pred unukom, objavljena stravična snimka napada
Foto: Shutterstock/ilustracija

Za njima u zgradu ulazi muškarac. Smiješi se i obraća se ženi. Žena nastavlja prema stepenicama i počinje se penjati s djetetom

27.12.2025.
19:41
Tajana Gvardiol
Shutterstock/ilustracija
Srpska policija intenzivno traga za napadačem koji je nožem izbo ženu (67) u Novom Beogradu. Kurir je objavio snimku napada koji su zabilježile sigurnosne kamere. Na snimci se jasno vidi trenutak kada starija žena ulazi u zgradu zajedno sa svojim unukom. Prije toga bili su u parku. 

Snimku stavičnog napada možete pogledati OVDJE.

Za njima u zgradu ulazi muškarac. Smiješi se i obraća se ženi. Žena nastavlja prema stepenicama i počinje se penjati s djetetom. Muškarac je tada napada s leđa. Izvukao je nož i počeo je ubadati. Prestravljeni dječak svemu je svjedočio i ostao je sjediti na stepenicama pored svoje bake. 

Nakon napada, muškarac ozlijeđenoj ženi otima torbu, baca je niz stepenice na pod i brzo napušta zgradu. Žena je srećom preživjela, ali je ozlijeđena. Pružena joj je liječnička pomoć, a policija traži napadača. 

POGLEDAJTE VIDEO: Novi detalji o ubojstvo u Velikoj Gorici: Osumnjičena žena od prije poznata policiji

