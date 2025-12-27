Pomahnitali muškarac izbo baku pred unukom, objavljena stravična snimka napada

Srpska policija intenzivno traga za napadačem koji je nožem izbo ženu (67) u Novom Beogradu. Kurir je objavio snimku napada koji su zabilježile sigurnosne kamere. Na snimci se jasno vidi trenutak kada starija žena ulazi u zgradu zajedno sa svojim unukom. Prije toga bili su u parku.

Snimku stavičnog napada možete pogledati OVDJE.

Za njima u zgradu ulazi muškarac. Smiješi se i obraća se ženi. Žena nastavlja prema stepenicama i počinje se penjati s djetetom. Muškarac je tada napada s leđa. Izvukao je nož i počeo je ubadati. Prestravljeni dječak svemu je svjedočio i ostao je sjediti na stepenicama pored svoje bake.

Nakon napada, muškarac ozlijeđenoj ženi otima torbu, baca je niz stepenice na pod i brzo napušta zgradu. Žena je srećom preživjela, ali je ozlijeđena. Pružena joj je liječnička pomoć, a policija traži napadača.

