Nevjerojatni prizori iz Ozaljske ulice u Zagrebu: Skuter se zapalio u vožnji!

Iz PU zagrebačke potvrdili su nam da je na Trešnjevci u 17:01, u Ozaljskoj ulici, između Nehajske i Selske, izgorio skuter u vožnji dostavljača Glova. Kako saznajemo nitko nije ozlijeđen.
Policija je priopćila da je iz skutera odjednom počeo izlaziti dim, nakon čega je planuo. Na mjestu događaja odmah su se pojavili vatrogasci koji su brzo pristupili gašenju plamena. Vatra je ugašena.
Nije bilo većih zastoja u prometu.