Lančani sudar na A1: Na terenu i vatrogasci, kolona 17 kilometara, a i dalje raste! Pogledajte prizore

TAYLOR SWIFT - HRVATSKA SNAHA /
Bili smo u Veloj Dragi, selu odakle potječe trenutačno najpoznatija svekrva
Lančani sudar dogodio se na autocesti A1 Karlovac - Zagreb kod čvoru Donja Zdenčina u smjeru Zagreba. Na terenu je policija, Hitna pomoć ali i vatrogasci.
Čitateljica Net.hr-a poslala nam je snimku nesreće i kolone koja je nastala.
Zbog zastoja stvorile su se ogromne kolona. HAK izvještava da se vozi jednom trakom u koloni od čak 16 kilometara.
Gužva je nastala i na čvoru Karlovac u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko dva kilometara.