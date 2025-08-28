TOTALNI KAOS /

Lančani sudar na A1: Na terenu i vatrogasci, kolona 17 kilometara, a i dalje raste! Pogledajte prizore

Lančani sudar dogodio se na autocesti A1 Karlovac - Zagreb kod čvoru Donja Zdenčina u smjeru Zagreba. Na terenu je policija, Hitna pomoć ali i vatrogasci.  

Čitateljica Net.hr-a poslala nam je snimku nesreće i kolone koja je nastala.

Zbog zastoja stvorile su se ogromne kolona. HAK izvještava da se vozi jednom trakom u koloni od čak 16 kilometara.

Gužva je nastala i na čvoru Karlovac u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko dva kilometara. 

28.8.2025.
13:13
danas.hr
Prometna NesrećaLančani SudarA1 AutocestaGužvaKolonaGužva Na Autocesti
