Slučaj vozača s više od 4 promila alkohola u krvi zgrozio Hrvatsku: 'Ishod može biti i smrtni'

KOMENTAR PSIHIJATRICE /

Policija je u utorak navečer u Garešnici zaustavila vozača s više od 4 promila alkohola u krvi. Neslavni rekorder (39) priveden je i zadržan na triježnjenju. Podsjećamo kako je ova količina alkohola daleko iznad zakonske dopuštene granice od 0,5 promila i predstavlja najveću moguću opasnost za sve sudionike u prometu.

Policija je za vozača predložila kaznu od deset dana zatvora, uz novčanu kaznu od nešto više od 1300 eura, te oduzimanje vozačke dozvole na nekoliko mjeseci. Stručnjaci upozoravaju kako ovakve kazne nisu ni najstrože moguće, s obzirom na to koliko je alkohola izmjereno u njegovoj krvi.

Psihijatrica Branka Vidrih iz KBC-a Sestre milosrdnice napominje da je ovakva razina alkohola u krvi ozbiljno zabrinjavajuća. "Ne znam kako se osoba u takvom stanju usudi sjesti za volan. Običan čovjek, koji nema razvijenu toleranciju na alkohol, pri više od 4 promila vjerojatno ne bi mogao ni hodati, a kamoli voziti automobil. U nekim slučajevima ishod može biti i smrtni."

Vidrih je istaknula da se vjerojatno radi o osobi koja ima razvijenu toleranciju na alkohol: "To su ljudi za koje mi kolokvijalno kažemo da su u 'baždaru'. Kod njih organizam podnosi puno veće količine alkohola od prosječne osobe, ali svejedno – refleksi su usporeni, vid je zamagljen, procjena udaljenosti slabašna, svijest pomućena." Više doznajte u javljanju Borisa Miševića.