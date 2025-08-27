Vlada najavila povećanje mirovina, evo što su poručili iz Sindikata umirovljenika

OD RUJNA /

Od rujna rastu mirovine i to za više od šest posto. Riječ je o trećem najvećem usklađenju mirovina otkako je uveden ovaj model. Prosječna mirovina će tako rasti oko 40 eura. Isplatit će se mirovine za kolovoz, ali i zaostatak za srpanj. Ministar rada i mirovinskog sustava, Marin Piletić, i prije nego što je bila poznata stopa usklađivanja, rekao je kako bi sa zaostacima ukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj mogla iznositi nešto više od 690 eura