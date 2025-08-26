Plenković i Milanović opet u klinču: na redu veleposlanici i suci

KREĆE VRUĆA JESEN /

Predstavnici Hrvatske u svijetu - veleposlanici, konzuli i vojni izaslanici - okupili su se na godišnjoj redovitoj konferenciji u Zagrebu. Počela je vruća politička jesen, a na stolu je i pitanje imenovanja veleposlanika. Teku razgovori Pantovčaka i Banskih dvora oko imenovanja veleposlanika.

Dogovora još nema, ali su konzultacije u tijeku. Iz Ureda predsjednika Zorana Milanovića, koji je danas bio u Splitu, kažu kako konzultacije ne žele komentirati dok se ne postigne dogovor i da će učiniti sve da do njega dođe.

Premijer Andrej Plenković je prije nekoliko dana rekao da je dosadašnja blokada u pregovorima odraz predsjednika, a ne Vlade. Poznato je da je Vlada u Ured predsjednika poslala 90-ak imena. Stigao im je uzvratni prijedlog od 20-ak imena.

Premijer Plenković kaže kako su na njihovom popisu karijerni diplomati, odnosno ljudi iz sustava. Poznato je da se, kad se pregovaralo 2021., predsjednik tražio podjelu 50-50, odnosno da on predloži polovinu diplomatske premreže. Premijer je tada to odlučno odbio. Više pogledajte u videu