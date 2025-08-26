MINISTAR POD PALJBOM /

Jadran naš i njemački? Zaiskrilo između Grlić Radmana i Kosor: 'Netko je ograničen...'

Na zajedničkoj fotografiji – predstavnici Hrvatske u svijetu – veleposlanici i konzuli zajedno s premijerom, predsjednikom Sabora i članovima Vlade. No uskoro diplomatsku mrežu očekuje rotacija jer su u tijeku konzultacije između Vlade i Ureda predsjednika. Ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman kaže da se razgovara i da nije nužno da se nađu premijer i predsjednik. U fokusu konferencije bili su veliki sigurnosni izazov – od rata u Ukrajini do sukoba na Bliskom istoku.

Anica Djamić, veleposlanica Hrvatske u Ukrajini, otkrila je: 'Narod bi htio što prije mir – no boje se da neće biti pravedan, no politika realnije diše i zna da će se morati raditi neki ustupci u kontekstu potpisivanja mira. A ministar Radman dan ranije je na konferenciji s njemačkim šefom diplomacije, u kontekstu dobrodošlice koju njemački turisti imaju na Jadranskom moru, rekao da ono "nije samo hrvatsko", nego i "njemačko i europsko". Pa je danas, nakon kritike bivše premijerke Jadranke Kosor na X-u – da je ministar u želji da se dopadne njemačkom ministru povrijedio Ustav – pojasnio svoju izjavu. Više pogledajte u prilogu.

26.8.2025.
20:01
Dajana Šošić
Hrvatska DiplomacijaGordan Grlić RadmanVeleposlaniciJadrana Kosor
