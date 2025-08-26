Četvero novih liječnika u čakovečkoj bolnici, kako do pojačanja u cijeloj Hrvatskoj?

UTRKA ZA MLADIM LIJEČNICIMA /

U čakovečki Dom zdravlja stiglo je čak četvero novih liječnika čime odolijevaju negativnim trendovima u zdravstvu. Mladi liječnici su iz Međimurja, tek su završili fakultete, bez specijalizacije su i za početak će raditi kao zamjena. Za dobrodošlicu će od županije dobiti tisuću eura, a dobiti će i financijsku subvenciju i od ostalih jedinica lokalne samouprave u kojima će raditi. Obiteljskih liječnika nedostaje u manjim i većim sredinama, a o ovoj temi za RTL Danas s ravnateljem Doma zdravlja Zagrebačke županije nastavlja reporterka Kristina Čirjak. Više pogledajte u prilogu