UTRKA ZA MLADIM LIJEČNICIMA /

Četvero novih liječnika u čakovečkoj bolnici, kako do pojačanja u cijeloj Hrvatskoj?

U čakovečki Dom zdravlja stiglo je čak četvero novih liječnika čime odolijevaju negativnim trendovima u zdravstvu. Mladi liječnici su iz Međimurja, tek su završili fakultete, bez specijalizacije su i za početak će raditi kao zamjena. Za dobrodošlicu će od županije dobiti tisuću eura, a dobiti će i financijsku subvenciju i od ostalih jedinica lokalne samouprave u kojima će raditi.  Obiteljskih liječnika nedostaje u manjim i većim sredinama, a o ovoj temi za RTL Danas s ravnateljem Doma zdravlja Zagrebačke županije nastavlja reporterka Kristina Čirjak. Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
26.8.2025.
17:52
RTL Danas
čakovecDom ZdravljaLiječnici
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx