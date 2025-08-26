Ovaj video nemojte preskočiti: Samo ćemo reći - Tomašević pokušava voziti 'Bajs'

A BIO JE PRIORITET /
Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević predstavio je u utorak 'Bajs', novu uslugu kojoj je cilj unaprijediti kvalitetu života građana.
'Bajs' je usluga koja će građanima omogućiti da do najbliže stanice javnog prijevoza dođu biciklom, zatim nastave putovanje autobusom, tramvajem ili vlakom, a po dolasku na željenu destinaciju ponovno koriste bicikl kako bi došli do svog krajnjeg odredišta.
Zagreb se ovime, naglasio je Tomašević, pridružuje europskim metropolama poput Berlina, Beča i Budimpešte. Više o projektu možete pročitati OVDJE.
Cilj usluge je potaknuti ljude da (više) koriste bicikle, istaknuo je gradonačelnik pa sjeo na bicikl i sa svojim zamjenicima krenuo put biciklističke staze. Kako je to izgledalo, pogledajte u videu