Ovaj video nemojte preskočiti: Samo ćemo reći - Tomašević pokušava voziti 'Bajs'

KLJUČ JE U RAVNOTEŽI /

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević predstavio je u utorak 'Bajs', novu uslugu kojoj je cilj unaprijediti kvalitetu života građana.

Foto: Danas.hr

'Bajs' je usluga koja će građanima omogućiti da do najbliže stanice javnog prijevoza dođu biciklom, zatim nastave putovanje autobusom, tramvajem ili vlakom, a po dolasku na željenu destinaciju ponovno koriste bicikl kako bi došli do svog krajnjeg odredišta.

Foto: Danas.hr

Zagreb se ovime, naglasio je Tomašević, pridružuje europskim metropolama poput Berlina, Beča i Budimpešte. Više o projektu možete pročitati OVDJE.

Foto: Danas.hr

Cilj usluge je potaknuti ljude da (više) koriste bicikle, istaknuo je gradonačelnik pa sjeo na bicikl i sa svojim zamjenicima krenuo put biciklističke staze. Kako je to izgledalo, pogledajte u videu