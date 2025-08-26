Tomašević predstavio projekt 'Bajs': 'Zagreb se pridružuje Berlinu, Beču i Budimpešti'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet predstavili su u utorak Bajs.

"Long time, no see", rekao je Tomašević na početku obraćanja medijima.

Najavio je kako se ništa nije promijenilo te da će i dalje utorkom biti konferencija za medije i neće otići dok svi ne dobiju odgovore.

Nova usluga dio je šire gradske strategije usmjerene na unapređenje kvalitete života građana, čistiji zrak i održivi promet, a njome se Zagreb pridružuje europskim metropolama poput Berlina, Beča i Budimpešte.

Ova usluga građanima omogućava da do najbliže stanice javnog prijevoza dođu biciklom, zatim nastave putovanje autobusom, tramvajem ili vlakom, a po dolasku na željenu destinaciju ponovno koriste bicikl kako bi došli do svog krajnjeg odredišta.

Građanima će do kraja listopada biti na raspolaganju 2000 bicikala, postavljenih na gotovo 200 stanica diljem grada. Lokacije stanica pažljivo su odabrane prema ključnim pravcima kretanja građana: u blizini javnog prijevoza, obrazovnih ustanova, sportskih objekata te u gusto naseljenim kvartovima.

Usluga će trajati četiri godine za 9,3 milijuna eura bez PDV-a, a sav trošak održavanja je na privatnoj firmi - na javnoj nabavi kao pružatelj usluge odabrana je domaća tvrtka Sustav javnih bicikala d.o.o. iz Zagreba, licencirani partner globalnog Nextbike sustava.

Usluga uključuje i razvoj aplikacije za korisnike, operatere, sustav za nadzor, a na biciklima nema reklame, istaknuo je Tomašević.

Najavio je Bajs koji danas kreće na četvrtini predviđenih stanica i s četvrtinom predviđenih bicikala. Neće biti nikakvim reklama na biciklima. Bit će u tradicionalnoj plavoj boji, kao što su i tramvaji.

Osim prioritetnih lokacija u gradu, stanica će biti i u kvartovima, što Tomašević naglašava kao bitnu stavku.

Tvrtka garantira da će 90 posto bicikala uvijek biti ispravno. Tomašević uvjerava kako će isto tako biti garantirano da na svakoj stanici bude dostupnih bicikala.

Cilj je da se potaknu ljudi na korištenje bicikala. Do sada podaci pokazuju da putovanje ljudi biciklom traje ispod pola sata.

Za korištenje je potrebna mobilna apliakcija koja se lako instalira na mobitel. Nova usluga nije komercijalne naravi i cijena je jeftinija u odnosu na ranije mogućnosti bicikliranja gradom u vidu najma bicikala.

"Usluga će biti subvencionirana, a cijena pola sata vožnje iznosit će 0,50 eura, mjesečna pretplata iznosit će pet eura, dok će godišnja pretplata biti 30 eura", rekao je gradonačelnik.

"Za 30 eura godišnje možete koristiti bicikl s bilo koje lokacije. Nakon pola sata se mora vratiti i mora se napraviti pauza od pola sata", rekao je i objasnio da se inače plaća naknada. Poanta je da to nije rentanje bicikala.

Planirani su i penali, a na stanicama su i kamere. Bicikli imaju i GPS.

Kazne za krađu bicikla je 1500 eura.

Tomaševiće je komentirao i poruke Filipincima.

"Radi se o trendovima koji su zabrinjavajući, a u Zagrebu se svatko treba osjećati ugodno. Bit će uklonjeni", rekao je. Dolenec je odgovorila na pitanje o vrtićima. Naglasila je da polovica roditelja plaća cijenu od 0 do 40 eura mjesečno.

Dizali su cenzuse i podešavali ih da ni jedna obitelj ne bude zakinuta.

Naglasila je da ima oko 250 slobodnih mjesta u gradskim vrtićima. Vjeruje da neće imati neupisane djece.