Prvi berači stigli u vinograde, vinari uvjereni: Stiže najbolja berba desetljeća

U Središnjoj bregovitoj Hrvatskoj počela je berba grožđa. Vinogradari i vinari slažu se da je riječ o najboljoj berbi u ovom desetljeću.

Prvi vinogradi u koje su ove godine stigli berači, su oni na Plešivici. Prošli je tjedan tamo počelo branje grožđa sorti koje se koriste kao baze za pjenušce.

"Za razliku od nekoliko prethodnih godina, iza nas je zahvalna vinogradarska godina. Nisu nas morile kiše ni bolesti vinove loze. Rezultat je dobra berba. Parametri grožđa su dobri pa vjerujemo da će i u podrumu sve biti kako treba", kazao je Nikola Šember iz vinarije Šember.

Na vinogradarsku se godinu ne žale ni ekološki vinari, oni koji su posebno ugroženi hirovitošću prirode.

"Ovogodišnja nam je berba prva s ekološkim certifikatom! Nakon dvije godine koje su nam bile izazovne u zaštiti i očuvanju vinograda zdravima, ovo nam je ljeto donijelo odličan urod. Zdravlje grožđa, njegova količina, parametri i kvaliteta su izvrsni! Vjerujem da je takva berba nama i svima ostalima koji se bave ekološkom proizvodnjom vina, vjetar u leđa", rekao je Danijel Šarušić, direktor Podruma Mladina.

Berba kreće i u Zagorju

Početkom ovog tjedna berači su zasukali rukave i u Hrvatskom zagorju.

"Lijepo ljeto donijelo nam je veći urod od onoga proteklih godina. I kvaliteta grožđa djeluje dobro. U našoj ćemo vinariji ovu berbu pamtiti i po unaprjeđenju primarne prerade. Imamo novu prešu i uz nju vezanu liniju za preradu čime ćemo poboljšati kvalitetu vina", kazao je Josip Prekratić iz vinarije Prekratić vino.

U ostatku Središnje bregovite Hrvatske vinogradari i vinari su u visokom startu.

Nakon berbe kreću pripreme za BregFest

"Steriliziramo podrum, čistimo cisterne i strojeve, a u vinogradima je u tijeku košnja trave. S berbom krećemo početkom rujna. Uz vina koja proizvodimo godinama, pripremamo i nešto novo. Prvi ćemo put raditi pušipel za odležavanje", otkrio je David Štampar iz vinarije Štampar.

Nakon berbe vinare Bregovite Hrvatske očekuju pripreme za četvrti BregFest. Taj će se festival vina Bregovite Hrvatske održati u zagrebačkoj Laubi u petak 24. listopada 2025. godine.

