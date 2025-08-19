Grožđe skuplje od teleće lopatice, kila i do osam eura: Uspjeli smo ga pronaći za euro

PRAVI LUKSUZ /

Kilogram grožđa kao kilogram teleće lopatice. Cijena na tržnicama ide i do osam eura. Domaćeg je sve manje, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku uvoz je čak 1200 posto veći od proizvodnje. Stolno grožđe u Puli stoji od 7 do 8 eura, u Zadru se prodaje od 5,5 do 7, u Dubrovniku između 5 i 7. Prema službenoj statistici nešto je jeftinije u Zagrebu od 4 do 7 eura, u Splitu će te kilogram platiti između 3,5 i 5, a u Osijeku se cijena kreće od 3 do 5 eura.

Foto: Rtl Danas

No unatoč ovim službenim podacima Ministarstva poljoprivrede mi smo na zagrebačkom Dolcu danas uspjeli pronaći još jeftinije grožđe. Donosimo vam priču o cijenama diljem zemlje