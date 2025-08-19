Bivša ministrica u Direktu: 'Hoćemo li zbog umjetne inteligencije morati otvarati teretane za mozak?'

BLAŽENKA DIVJAK O AI REVOLUCIJI /

Za par mjeseci u Zagreb dolazi jedan od najpopularnijih intelektualaca današnjice koji će nam objasniti kako je umjetna inteligencija prijetnja. Smatra da ako ne budemo oprezni, mogli bismo ostati zarobljeni iza zavjese iluzija, koju ne možemo razmaknuti. Što to znači? Pa, pojednostavljeno - upozorava na nekritičko povjerenje u umjetnu inteligenciju.

Umjetna inteligencija stiže i treba se prilagoditi - to je jedino što možemo, a jedna od prvih osoba u Hrvatskoj koja govori o tome kako u obrazovanju pristupit AI revoluciji je redovita profesorica na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike, bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. Cijeli razgovor pogledajte u videu