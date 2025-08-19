Turudić progovorio o propustima splitskog DORH-a u slučaju Danke Derifaj: 'Da je to napravila...'

STIGAO U INSPEKCIJU /

Kao što je prošlog petka najavio u RTL-u Danas, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić došao je u Split u kontrolu Općinskog državnog odvjetništva. Razlog posjetu je podizanje optužnice protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Petra Janjića i predstavnika stanara zgrade na Žnjanu.

Sve se događa nakon pune četiri godine od snimanja za potrebe priloga o spornoj terasi. I Turudić smatra da je taj vremenski okvir nedopustiv i da je propusta bilo.

"Propust koji je bio napravljen jest da nitko nije bio obaviješten o tom predmetu, a temeljem Članka 74 i 57 Zakona o Državnom odvjetništvu te temeljem Kodeksa državnoodvjetničke etike to je bilo nužno napraviti. To nije napravljeno. Da je zamjenica to napravila, ona bi sama sebi olakšala poziciju", kazao je Ivan Turudić.

Podsjetimo, optužene se tereti kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma Marka Perkovića Thompsona s kojim su susjedi u sporu. Više o svemu doznajte u videu.