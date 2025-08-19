Agentica za nekretnine otkrila bolnu istinu, pa savjetovala kako doći do jeftinijeg stana

Nakon što je zagrebački Studentski centar objavio rezultate smještaja u domovima koji je dobilo gotovo sedam tisuća studenata, oni koji ga nisu dobili, kreću u potragu za stanovima Takvih je tri tisuće. Sada imaju osam dana za žalbu, a u protivnom mogu konkurirati za subvenciju od 60 eura na mjesec. Jedna od mogućnosti je i boravak u učeničkom domu, za što država predviđa 700 mjesta u Zagrebu.

"Koliko sam gledala cijene stanova, minimalno bude 300 eura plus režije što je meni kao studentu dosta teško. Naravno i mojim roditeljima će biti teže odvojiti umjesto 57 eura 300 eura plus režije i još ću morati svaki dan osigurati novce za obrok, kuhati si...", kazala nam je studentica psihologije Ana Filipović.

"Tisuću studenata može ostvariti pravo na subvenciju podstanarstva u gradu Zagrebu. Ona iznosi 60 eura mjesečno, koliko traje akademska godina 10 i pol mjeseci. Što se tiče samog iznosa, iznos određuje Ministarstvo obrazovanja i mladih koje je i propisalo tu mjeru."istaknuo je Vlado Levak, pomoćnik ravnatelja Studentskog centra u Zagrebu.

Soba u studentskom smještaju u prosjeku košta 35 eura do nekih stotinjak. Oni koji nisu imali sreće da upadnu među 7000 mjesta morat će potražiti smještaj u jednom od stanova za iznajmljivanje.

Jesu li rasle cijene najma studentskih stanova u odnosu na prošlu akademsku godinu, provjerili smo u razgovoru s Jelenom Kravoščanec Todorović, agenticom za nekretnine s kojom smo razgovarali u jednosobnom stanu u blizini studentskog doma. Stan ima odvojenu kuhinju i kupaonicu. Cijena je oko 450 eura.

Nalazimo se u jednom prosječnom studentskom stanu. Koliko se ove sezone kreću cijene?

Ovisno o lokaciji. Što smo bliže centru ili tramvajskoj zoni - cijene su više. A što više idemo prema periferiji - cijene su niže. Ali u nekom prosjeku situacija je ovakva - jednosobni stanovi oko 500 eura, oko 700 eura su stanovi s jednom spavaćom sobom, s dvije spavaće sobe su oko 800 do 850 eura, a 1000 i više eura su veći stanovi.

U odnosu na lani jesu li cijene nešto rasle?

Nešto u prosjeku jesu rasle, naravno to ovisi o zoni u kojoj se nalaze.

Koje su zone najpopularnije među studentima? Što najčešće traže kad vam se obraćaju?

Najčešće se traži smještaj što bliže fakultetu, i ti koji se nalaze u blizini fakulteta su atraktivniji. Kao i ono što je u tramvaj zoni

Kako do jeftinijeg stana?

Ako se izmaknemo izvan zone tramvaja, Novi Zagreb koji nije toliko na liniji fakulteta ili Dubrava, a i zapadni dio grada onda će se naći će se povoljniji smještaj