U prekršaju 61 posto restorana, ispisano 700.000 eura kazni: Evo što su inspektori našli

Ove sezone nema opuštanja. Inspektori pritišću, ali ugostitelji koji rade pošteno kažu – straha nema. Jedan riječki restoran ljudi sa značkama posjetili su nedavno.

Dorotea Lisak, voditeljica restorana u Rijeci, otkrila je kako je to izgledalo: "Došli su nam nenajavljeno, ali inspektor je stvarno bio i ugodan i suradljiv tako da i ti neki sitni nedostaci koji su nađeni i koji stvarno nisu bili alarmantni su uklonjeni u dogovorenom roku, tako da je na kraju stvarno prošlo sve u najboljem redu!"

Oni su dobili upozorenje te utvrđeni problem tehničke prirode uklonili.

Prema podacima Državnog inspektorata, od polovine svibnja do početka kolovoza svaki peti nadzirani objekt dobio je istu mogućnost, dok su inspektori diljem zemlje na licu mjesta naplatili 2500 kazni teških 700 tisuća eura.

Dorotea Lisak nastavlja: "Čuli smo da kruže inspekcije koje kontroliraju i da li se izdaju računi i da li su fiskalizirani, oni su bili u okolnim objektima, kod nas nisu bili, ali mi se stvarno ne bojimo jer se izdaju računi!"

U dva i pol mjeseca gotovo 6000 nadzora

Dok su inspektori svih profila tijekom lanjske turističke sezone obavili ukupno 4000 nadzora, ove su godine u samo 2,5 mjeseca odradili gotovo 6000 nadzora.

Inspektori su od polovine svibnja do početka kolovoza u gotovo 6000 nadzora ugostiteljskih objekata zatekli ozbiljnu situaciju. Čak 61 posto ih nije radilo po propisima, kod njih je utvrđeno gotovo 7000 različitih povreda, dok 39 posto kontroliranih objekata posluje po zakonu.

Najčešći propusti, kažu inspektori, odnose se na nedostatke u ispunjavanju minimalnih uvjeta uređenja i opreme ugostiteljskih objekata.

Ružica Maraković s Krka nam je otkrila svoja iskustva s ugostiteljskim objektima: "Nisam baš tako često u restoranima, ali kad jesam, uredno dobijem račun. Ja mislim da inspekcija treba radit svoj posao, ali sam za možda više upozorenja, a malo manje kazni."

U nepunih godinu dana u jednom restoranu u Rijeci inspektori su bili pet puta. Vlasnik restorana Marin Gračanin kaže kako je njemu i kolegama sve teže pratiti silnu administraciju i tu mnogi griješe.

"Naravno da podržavamo i pozdravljamo rad institucija, reda mora biti, ali svakako isto tako pozivamo da bude razumijevanja i s jedne i s druge strane. Pogotovo što se tiče samih institucija, smatram da bi neke niže prekršaje trebali prvenstveno prvo opominjati, a onda kažnjavati!", rekao je.

Od ovosezonskih naplaćenih kazni, stotine tisuća eura već su sjele u državnu blagajnu. Špica sezone još traje – ne bude li opreza, bit će toga još. Predaha nema, inspektori su i sutra na terenu.