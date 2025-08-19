U Hrvatsku stigle digitalne cijene koje se neprestano mijenjaju, evo i gdje

Akcijske cijene, redovne ili ograničene – svima je zajedničko jedno – napisane su na papiru.

Internet je pun objava gdje su kupci u SAD-u ili zapadnoj Europi u nevjerici gledali kako se cijene mijenjaju i po nekoliko puta u danu. Baš to postaje i naša svakodnevica.

"Digitalne cijene već imaju neke trgovine u Hrvatskoj. To je već dugo praksa u zapadnoj Europi. Cijene se jednostavno mijenjaju nekoliko puta u danu sukladno ponudi i potražnji. Ako pada potražnja - cijene će padati, a ako raste – cijene će rasti", pojasnila je Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.

Poslali smo upite na tri velika trgovačka lanca – u Konzumu nam potvrđuju da su ovakve oznake uveli, no ne svuda.

Konzum planira širiti digitalne cijene

"Elektroničke cijene smo već uveli u nekoliko prodavaonica i planiramo širu upotrebu te tehnologije u budućnosti, ne s ciljem dinamičkog mijenjanja cijena, koje nemamo namjeru uvoditi, već isključivo kako bismo našim zaposlenicima olakšali svakodnevni rad i kupcima omogućili još bolje iskustvo kupnje", odgovorili su iz Konzuma.

Lidl već uveo novost

U Lidlu potvrđuju da su uveli ovakav način prikazivanja cijena – ali i da se cijene ovisno o tržištu mijenjaju.

"Cijene se prilagođavaju tržišnim uvjetima, uzimajući u obzir Lidlovu strategiju pružanja najboljeg omjera cijene i kvalitete", naveli su iz Lidla.

Kaufland uveo dogitalne cijene u pekarnicama

A u Kauflandu javljaju da elektroničke etikete koriste na odjelima pekarnice, te voća i povrća.

Dakle, od tri velika lanca trgovina koje smo kontaktirali, ovaj se način prikazivanja cijena provodi u svakom.

Dinamičko mijenjanje cijena najlakše je objasniti na primjeru naručivanja taksi vožnje. U 14 sati ta je cijena nešto niža zbog smanjene potražnje, od Trešnjevke do Dubrave ona iznosi 10 eura. A kasnije, oko 16 sati, kada će i potražnja biti veća – ta bi cijena trebala rasti.

I zaista – u poslijepodnevnim je satima cijena narasla za 2 eura! Ovakav model formiranja cijena, kažu stručnjaci – nije novost!

Munjiza: 'Na tržnicama to rade cijeli život'

Stručnjak za maloprodaju Dragan Munjiza govori: "Na tržnicama bake i trgovkinje cijeli život to rade. Znači, kad trebaju ići kući da ne nose nazad grincajg, oni spuste cijenu. Isto tako, u trgovinama vi imate pri kraju radnog dana da se cijene smanje kako ono što ostane ne bi otišlo u otpad."

„To je svjetla budućnost za nas potrošače, morat ćemo biti pažljivi, i ono da ako smo doma pogledali da nešto toliko košta, kad dođemo u dućan to možda neće koštati toliko, odnosno i na plakatu ispred dućana možda bude jedna cijena, a unutra druga“, ističe Ana Knežević.

Elektroničke etikete smanjuju vjerojatnost za pogreške, ali i broj zaposlenika u trgovinama, kojih prema riječima struke trenutačno nedostaje oko 6000.