Nesreće na autocestama i zimski uvjeti, na granici se čeka i do pet sati

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u petak. Upozoravaju da je zbog niskih temperatura moguća poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti, kao i odroni.

"Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme", navode iz HAK-a.

Na autocestama diljem zemlje zabilježeno je nekoliko nesreća koje stvaraju probleme u prometu.

Na autocesti A2 nakon naplate Trakošćan u smjeru Zagreba se zbog prometne nesreće vozi uz ograničenje brzine jednim trakom.

Prometna nesreća dogodila se i na autocesti A4 na kraku 1 čvora Popovec u smjeru Popovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Zbog prepriječenog vozila za sav promet zatvorena je Sljemenska cesta, a prekinut je promet i na ŽC2219 Pila-Sljeme gdje je u tijeku uklanjanje srušenih stabala na nekoliko dionica.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru. Zbog olujnog vjetra ograničenja su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (detaljni popis svih ograničenja je niže u izvješću).

Očekivano, nakon blagdana stvorile su se gužve na graničnim prijelazima. Pa se tako na izlazu iz Hrvatske u BiH, konkretno na prijelazu u Staroj Gradiški čeka četiri sata, u Jasenovcu i Hrvatskoj Dubici sat vremena.

Na Bajakovu se također stvorila kolona gdje terena vozila čekaju i do pet sati na izlaz iz Hrvatske.