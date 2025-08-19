Ubod tri stršljena kao ugriz poskoka: Liječnica otkrila što prethodi fatalnim posljedicama

Ove sezone broj stršljena u Hrvatskoj znatno je porastao, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo. Lovci na stršljene u Bjelovaru u posljednja tri tjedna već su imali 30-ak intervencija.

Ipak, neki u obračun s nepoželjnim podstanarima kreću sami, pa je i broj medicinskih intervencija u porastu.

Prema količini otrova, ubod tri stršljena jednak je ugrizu poskoka. Najugroženiji su alergičari kojima ubod već nakon 15 minuta može biti smrtonosan.

Voditeljica smjene Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, Aleksandra Bogdanović, potvrdila je da je sezona stršljena pa imaju više poziva i upita građana vezanih za ubode stršljena.

Kaže da je bilo uboda pa su morali zatražiti pomoć stručnjaka.

"To su bile intervencije koje su se najčešće odnosile na lokalne alergijske reakcije. Na mjestu uboda pojavilo se crvenilo i javila se bol. No, poprilična je panika oko uboda stršljena, pa su naši sugrađani zapravo dosta uplašeni zbog uboda", rekla je.

Odgovorila je i što napraviti kad ubode stršljen.

"Prvo treba ostati smiren, zato što u većini slučajeva to neće biti teške alergijske reakcije. Prvenstveno će to biti lokalne blage reakcije koje će uz pomoć hlađenja proći same od sebe. Treba biti samo na oprezu ako se jave puno ozbiljniji simptomi", navela je.

Što kad je netko alergičan?

Osobe koje su alergične na ubod stršljena mogu razviti teške alergijske reakcije.

"Među kojima je najgora anafilaksija jer to može završiti smrtonosno. Odnosno osobe će to prepoznati tako što dolazi do otežanog disanja, naglog pada tlaka, crvenila kože, može doći do oticanja jezika i usnica, a na kraju može završiti i kolapsom. Nažalost, ponekad i smrću ako se ne intervenira na vrijeme", rekla je.

Otkrila je i da je sama dobila četiri uboda prošli tjedan.

"Ali evo na sreću, to je završilo samo s lokalnom alergijskom reakcijom. Ja bih samo apelirala da se pažnja posveti našim najmlađim građanima i djeci. Oni su ipak puno osjetljiviji jer nikad nisu došli u doticaj sa stršljenom, a kamoli s osom, tako da mislim da bi tu trebalo najviše pažnje posvetiti njima", upozorila je.