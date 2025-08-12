Ovo je najotrovnija vrsta pauka u Hrvatskoj, a ugriz nije bezazlen. Doznajte kako prepoznati opasnost

Iako ugriz crne udovice može biti opasan, paničarenje je najgori neprijatelj, zato donosimo najbitnije informacije o ovom otrovnom pauku, što napraviti ako vas ugrize i kako pravilno reagirati.

S obzirom na to da je stanovnik Lijepe naše, svakim boravkom u prirodi potencijalno smo izloženi susretu s njom.

Crna udovica u Hrvatskoj

Crna udovica (Latrodectus tredecimguttatus) autohtona je vrsta pauka koja živi u Hrvatskoj. Najčešće se nalazi u priobalnim područjima poput Istre, Primorja i Dalmacije, uključujući i otoke. Voli suha, zaklonjena i mračna staništa te se uglavom skriva se u niskom raslinju, ispod kamenja, u napuštenim zidovima, šupama ili podrumima. Važno je znati da je opasna samo ženka, dok je mužjak znatno manji i bezopasan.

Koliko je velika crna udovica i kako je prepoznati?

Ženka crne udovice prepoznatljiva je po izgledu. Tijelo joj je kuglasto, sjajno crne boje, veličine oko 1 do 1,5 cm. Njezin najprepoznatljiviji znak je karakteristična crvena mrlja u obliku pješčanog sata na donjoj strani trbuha. Ponekad se na leđima mogu vidjeti i crvene točkice, a noge su joj duge i tanke. Zbog specifičnog izgleda, relativno ju je lako razlikovati od drugih paukova koje susrećemo u prirodi.

Simptomi ugriza crne udovice

Ugriz crne udovice u početku se može osjetiti kao oštar ubod iglom, ali ponekad prođe i neprimjetno. Pravi problemi počinju unutar 30 do 60 minuta.

Glavni simptomi ugriza crne udovice uključuju:

Jaki bolovi u mišićima i grčevi - Bol počinje na mjestu ugriza i širi se po cijelom tijelu, a posebno su izraženi grčevi u trbuhu, leđima i prsima.

- Bol počinje na mjestu ugriza i širi se po cijelom tijelu, a posebno su izraženi grčevi u trbuhu, leđima i prsima. Pojačano znojenje i mučnina - Često se javlja obilno znojenje, uz mučninu i povraćanje.

- Često se javlja obilno znojenje, uz mučninu i povraćanje. Ostali simptomi - Mogu se javiti glavobolja, povišen krvni tlak, otežano disanje, ubrzan rad srca, nemir, slabost, nemogućnost pomicanja nogu.

- Mogu se javiti glavobolja, povišen krvni tlak, otežano disanje, ubrzan rad srca, nemir, slabost, nemogućnost pomicanja nogu. Mjesto ugriza - Na mjestu ugriza može se pojaviti blago crvenilo i oteklina, osip, svrbež, a ponekad i dvije male točkice od paukovih kliješta.

Što učiniti ako vas ugrize crna udovica?

Ako sumnjate na ugriz crne udovice, najvažnije je ostati smiren i što prije potražiti liječničku pomoć.

Koraci prve pomoći:

1. Operite ranu - Mjesto ugriza nježno operite sapunom i vodom.

2. Stavite hladan oblog - Na mjesto ugriza stavite led umotan u krpu ili hladan oblog kako biste usporili širenje otrova te smanjili bol i oticanje.

3. Imobilizirajte ugrizeni dio tijela - Ako je ugriz na ruci ili nozi, pokušajte taj ud držati povišenim i mirnim.

4. Odmah potražite liječničku pomoć - Javite se najbližoj hitnoj službi ili liječniku. Ako je moguće, slikajte pauka radi lakše identifikacije, ali nemojte se izlagati riziku hvatanja.

Što NE činiti - Nemojte rezati ranu, isisavati otrov niti stavljati podvez. To može uzrokovati veće probleme i otežati liječenje

Liječenje uboda crne udovice i može li biti smrtonosan?

Iako je otrov crne udovice vrlo snažan, smrtni slučajevi su iznimno rijetki, pogotovo kod zdravih odraslih osoba. Najugroženije skupine su djeca, starije osobe i kronični bolesnici.

U bolnici se liječenje usmjerava na ublažavanje simptoma te se pacijentu daju lijekovi protiv bolova, mišićni relaksansi i lijekovi za snižavanje krvnog tlaka. U teškim slučajevima primjenjuje se specifičan protuotrov (antivenin) koji brzo neutralizira djelovanje otrova.

Pauci koji izgledaju kao crna udovica

Često dolazi do zabune s tzv. "lažnom crnom udovicom" (rod Steatoda). Ovi pauci imaju sličan kuglasti oblik tijela i tamnu boju, ali im nedostaje jarko crveni znak pješčanog sata. Njihove oznake, ako postoje, obično su bljeđe (bijele, žute ili svjetlocrvene) i drugačijeg oblika, a njihov ugriz je puno blaži i nije medicinski značajan.

