AMBICIOZNO /

Xabi Alonso identificirao tri pojačanja, evo koga želi dovesti u Real Madrid
×
Foto: Oscar Manuel Sanchez/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Xabi Alonso sastavio listu želja: Tri velika imena na meti Real Madrida

25.12.2025.
14:29
Maj Gašparac
Oscar Manuel Sanchez/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Tener Real Madrida Xabi Alonso ima plan za jačanje momčadi u nadolazećim prijelaznim rokovima. Prema pisanju španjolskog portala Defensa Central, koji je prvi objavio vijest krajem prosinca, Alonso je upravi kluba predstavio listu s tri prioritetna pojačanja. Riječ je o Ibrahimi Konatéu, Florianu Wirtzu i Angelu Stilleru, igračima koji bi trebali donijeti novu dimenziju u obranu i vezni red.

Francuski stup obrane kao prilika na tržištu

Prvo ime na popisu je stoper Liverpoola, Ibrahima Konaté. Francuskom reprezentativcu ugovor s "Redsima" istječe na kraju sezone, što Real Madrid stavlja u izuzetno povoljnu pregovaračku poziciju. Madriđani bi ga najradije doveli besplatno u ljeto 2026. godine, no postoji i mogućnost jeftinijeg transfera već u siječnju kako ga Liverpool ne bi izgubio bez ikakve odštete. Prema nekim navodima, engleski klub bio bi spreman prodati ga za 50 milijuna eura, no Florentino Pérez i uprava Reala navodno nisu voljni platiti više od 25 milijuna eura, svjesni da vrijeme radi za njih.

Stara ljubav zaborava nema: Wirtz je Alonsova tiha patnja

Njemački ofenzivni veznjak Florian Wirtz predstavlja posebnu želju i "veliku slabost" Xabija Alonsa, koji ga je s velikim uspjehom trenirao u Bayer Leverkusenu. Alonso duboko vjeruje u njegov talent unatoč nešto težoj prilagodbi u Liverpoolu, koji ga je platio vrtoglavih 132 milijuna eura. Iako se transfer čini financijski izuzetno kompliciranim, španjolski mediji tvrde da bi Liverpool mogao pristati na prodaju u ljeto 2026. za oko 110 milijuna eura. Međutim, i ovdje postoji značajan raskorak u procjenama. Real Madrid je navodno obećao Alonsu da će pokušati dovesti Wirtza, ali samo ako cijena bude "razumna", što u njihovom slučaju ne prelazi 75 milijuna eura.

Budućnost veznog reda ovisi o odlascima

Treće ime je defenzivni veznjak Stuttgarta, Angelo Stiller, igrač čiji profil savršeno odgovara Alosovoj viziji nogometa. On bi trebao donijeti ravnotežu i kontrolu u sredinu terena. Ipak, njegov dolazak izravno je uvjetovan odlascima iz postojeće svlačionice, prije svega Danija Ceballosa ili Eduarda Camavinge, što trenutno nije u planu. Iako se njegov transfer kratkoročno čini najmanje vjerojatnim, neki izvori navode da je Real već postigao osobni dogovor s igračem. Cijena je najveća nepoznanica: izvješća se kreću od 40 milijuna eura, koliko ga procjenjuje Marca, preko 50 milijuna, pa sve do 60 milijuna eura, koliko bi Stuttgart mogao tražiti. Spominje se i otkupna klauzula koja bi se mogla aktivirati sljedećeg ljeta.

Planovi Xabija Alonsa su ambiciozni i jasno pokazuju smjer u kojem želi graditi momčad Reala. Ipak, njihova realizacija ovisit će o nizu faktora, ponajprije o ishodu teških financijskih pregovora i potencijalnim odlascima s Bernabéua. Navijači "kraljevskog kluba" s nestrpljenjem iščekuju hoće li im nova trenerska zvijezda uspjeti ispuniti ove velike želje.

Real MadridXabi AlonsoFlorian WirtzIbrahima Konate
komentara
AMBICIOZNO /
Xabi Alonso identificirao tri pojačanja, evo koga želi dovesti u Real Madrid