Pao je rekord! Hrvatsko čudo od djeteta postiglo 91 poen

Bam Adebayo ukrao je sportske naslovnice prošloga tjedna kada je zabio 83 poena u NBA ligi i tako postavio drugi najbolji učinak u povijesti lige.

Ima i Hrvatska svog konja za utrku jer je 18-godišnji Marko Marić postavio rekord lige s nevjerojatnim 91 poenom. U redu, nije NBA liga, ali je Prva juniorska liga centar. Marko je za Akademiju Mrav protiv Bosca ubacio 91 poen u pobjedi 130:100. To nije sve jer je sjajni mladić upisao 27 skokova i čak 14 blokada.

"Briljantna partija našeg Marka oborila sve je rekorde u mlađim uzrastima hrvatske košarke s nestvarnih 91 poena. Uz to je imao i triple double s BLOKADAMA", napisao je njegov klub na Instagramu.

Marko je inače visok čak 213 centimetara, a rođen je u kolovozu 2007. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Brazil na Hrvatsku ide bez najboljeg strijelca u povijesti