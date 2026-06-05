Odzvonilo pandemijama? Istraživači oduševljeni: 'Nevjerojatno što sve možemo učiniti s ovim'

Umjetna inteligencija korištena je za razvoj 'fundamentalno' novog tipa cjepiva koje bi moglo zaštititi od velikog broja virusa i spriječiti pandemije, izvijestili su istraživači.

Tim sa Sveučilišta u Cambridgeu kaže da je ovo prvi put da je ključna komponenta cjepiva u potpunosti dizajnirana umjetnom inteligencijom, a zatim testirana na ljudima.

Cjepivo je dizajnirano da djeluje na sve koronaviruse, što bi uključivalo sve varijante Covida i viruse koji inficiraju životinje, a koji bi mogli pokrenuti sljedeću pandemiju. Rad je još uvijek u ranoj fazi, ali tim već razvija odvojena cjepiva koja bi mogla suzbiti gripu i ebolu.

'Uvijek zaostajemo'

Cjepiva uče naša tijela kako prepoznati infekciju i tako povećati naše šanse za borbu protiv nje. No neki virusi vješto mijenjaju svoj izgled ili mutiraju pa cjepiva mogu brzo zastarjeti. Cjepiva protiv Covida i gripe zato je potrebno redovito ažurirati.

"Uvijek zaostajemo“, rekao je profesor Jonathan Heeney sa Sveučilišta u Cambridgeu. "ono što pokušavamo učiniti jest biti ispred svih" i to toliko ispred da bi mogli zaštititi od novih epidemija ili pandemija, dodao je.

'Ovo je temeljna promjena'

Cjepiva se obično dizajniraju korištenjem trenutnog soja virusa. Istraživači iz Cambridgea uzeli su poznate genetske kodove iz niza koronavirusa koje su programi nadzora zabilježili u potrazi za potencijalnim virusnim prijetnjama.

Umjetna inteligencija analizirala je te genetske kodove, a zatim dizajnirala "superantigen" koji bi mogao trenirati imunološki sustav na način da pruža zaštitu od cijele obitelji virusa, čak i ako mutiraju ili ako se nova infekcija prenese sa životinja na ljude.

Ključne komponente cjepiva su antigeni jer ih imunološki sustav uči napadati. Heeney je rekao da je ovo prvi put da je antigen koji je dizajnirala umjetna inteligencija testiran na ljudima.

Tehnologija "iznenađuje sve nas", rekao je i dodao da je "nevjerojatno što s njom možemo učiniti za dobrobit čovječanstva". "Ovdje se radi o izradi cjepiva koja nas štite, ne samo od današnjih virusa, već nas štite od onoga što može uzrokovati sljedeću epidemiju ili bolest", napomenuo je dodajući: "Ovo je temeljna promjena u načinu na koji se pripremamo za pandemije."

'Tehnologija bolja u dizajniranju cjepiva'

Ispitivanja, provedena na 39 osoba, osmišljena su kako bi se procijenila sigurnost ovakvih cjepiva. Ipak, bolji uvid trebala bi dati druga studija u kojoj je sudjelovalo 200 osoba, a koja će pokazati koliko dobro cjepivo trenira imunološki sustav.

Nalazi detaljno opisani u časopisu Journal of Infection kažu da je utjecaj na imunološki sustav bio "skroman", ali i dalje izazivaju uzbuđenje.

Profesor Saul Faust, koji je proveo neka od ispitivanja na Sveučilištu u Southamptonu, rekao je da dizajn umjetne inteligencije "definitivno ima potencijala" i da je "zaista uzbudljiv".

"Ono što je stvarno zanimljivo jest da je tehnologija puno bolja u dizajniranju cjepiva za potencijalne pandemije kada se virusi mijenjaju", istaknuo je.

Cjepiva na kojima se već provode istraživanja

Tim iz Cambridgea na životinjama već provodi istraživanja o univerzalnim sezonskim cjepivima protiv gripe koja se ne bi trebala prilagođavati svake godine te na cjepivu protiv ptičje gripe H5N1, u slučaju da virus koji trenutno uništava populacije ptica postane pandemija kod ljudi.

Istražuju i cjepivo protiv virusnih hemoragijskih groznica, koje bi uključivalo vrste Ebole. Trenutnu epidemiju u Demokratskoj Republici Kongo uzrokuje vrsta za koju cjepivo još nije razvijeno.

Profesor Andy Pollard, direktor Oxfordske skupine za cjepiva, nije bio uključen u studiju, ali je rekao da ovaj pristup generira uvjerljive dokaze u istraživanjima na životinjama. "To su fascinantni podaci, ljudi ne bi predvidjeli da će moći generirati ove imunološke odgovore", rekao je za BBC News.

Ipak, dodaje da je pravi test ispitivanje na ljudima jer se naš imunološki sustav razlikuje od laboratorijskih miševa, budući da je oblikovan godinama infekcija.

Trajna zaštita od virusa?

Pollard kaže da će umjetna inteligencija biti "prekretnica" za istraživanje cjepiva te da alati umjetne inteligencije imaju potencijal predvidjeti kako će imunološki sustav reagirati na cjepivo, što će razvoj učiniti mnogo bržim i "spasiti živote".

Profesorica Marian Knight, znanstvena direktorica Nacionalnog instituta za istraživanje zdravlja i skrbi, pak kaže: "Izvanredan uspjeh ovog ispitivanja 'superantigena' dizajniranog umjetnom inteligencijom označava ključni korak naprijed u našoj sposobnosti pružanja široke i trajne virusne zaštite."