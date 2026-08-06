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TEŠKA NESREĆA /

Sudarila se dva tramvaja u njemačkom gradu: Ozlijeđeno 25 osoba

Sudarila se dva tramvaja u njemačkom gradu: Ozlijeđeno 25 osoba
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Foto: Screenshot X WDR

Posebno obučen tim za očevid prometnih nesreća bio je na mjestu događaja, s više vozila hitne pomoći

6.8.2026.
18:19
Hina
Screenshot X WDR
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U prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao tramvaj u zapadnonjemačkom gradu Gelsenkirchenu u četvrtak je ozlijeđeno 25 osoba, od kojih 10 teško.

Policija je priopćila da se tramvaj koji se koristio za obuku iznenada zaustavio u središtu grada u blizini Veltins Arene. Tramvaj iza njega, koji je prevozio putnike, sudario se sa "zaustavljenim ili sporokretajućim" tramvajem, objasnila je glasnogovornica policije.

"Prema trenutačnom stanju stvari, sedam od 25 ozlijeđenih osoba teže je ozlijeđeno, a tri su u životnoj opasnosti", rekla je glasnogovornica.

Policija je prvotno navela da je ozlijeđeno 30 osoba.

Razlog zbog kojeg se prvi tramvaj iznenada zaustavio na glavnoj prometnici još nije utvrđen, rekla je glasnogovornica policije.

Posebno obučen tim za očevid prometnih nesreća bio je na mjestu događaja, s više vozila hitne pomoći.

Područje oko ulice Kurta Schumachera ostalo je zatvoreno satima nakon nesreće.

Prometna NesrećaTramvajNjemačka
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