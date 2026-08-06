Ivan Rakitić objavio niz fotografija sa suprugom i otkrio svoje najdraže mjesto

Proslavljeni hrvatski nogometaš i jedan od ključnih igrača generacije koja je osvojila svjetsko srebro 2018. godine, Ivan Rakitić (38), koji je lani zaključio svoju veličanstvenu igračku karijeru, ponovno je oduševio svoje pratitelje na Instagramu. Ovoga puta, umjesto nogometnih akcija, podijelio je niz prekrasnih, romantičnih fotografija sa suprugom Raquel Mauri (36), snimljenih tijekom zalaska sunca na idiličnoj lokaciji uz more.

'Moje najdraže mjesto uvijek će biti uz tebe'

Serija od šest fotografija prikazuje Ivana i Raquel u nježnom zagrljaju na obali, s pogledom na spektakularan zalazak sunca. Uz objavu, Rakitić je na španjolskom jeziku napisao dirljivu poruku: "Mi lugar favorito siempre será a tu lado", što u prijevodu znači "Moje najdraže mjesto uvijek će biti uz tebe". Time je jasno dao do znanja da su mu trenuci sa suprugom najvrjedniji. Svoju je objavu zaokružio i hashtagom #lafamiliaunidajamásserávencida, odnosno "obitelj koja je zajedno nikada neće biti poražena", čime je još jednom istaknuo temeljne vrijednosti u svom životu. Objava je brzo prikupila simpatije pratitelja, a među brojnim komentarima podrške istaknuo se i onaj na hrvatskom: "Moji najljepši".

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Ovi opušteni obiteljski trenuci dolaze nešto više od godinu dana nakon što je Rakitić u srpnju 2025. objavio kraj svoje impresivne igračke karijere. Bivši veznjak Basela, Schalkea, Seville i Barcelone, s kojom je 2015. postigao pogodak u finalu i osvojio Ligu prvaka, odlučio je kopačke objesiti o klin u 37. godini. Ipak, nije se udaljio od nogometa. Danas obnaša funkciju tehničkog direktora u Hajduku iz Splita, gdje svoje bogato iskustvo prenosi na nove generacije.

Foto: PikoPress/Backgrid UK/Profimedia

Njegove objave na društvenim mrežama sada sve češće prikazuju privatnu stranu života, daleko od pritiska profesionalnih utakmica. Ljubavna priča Ivana i Raquel Mauri često se opisuje kao filmska. Upoznali su se u Sevilli 2011. godine, gdje je ona radila kao konobarica u kafiću u koji je Ivan svratio prve večeri po dolasku u grad. Kako je sam ispričao, bila je to ljubav na prvi pogled. Unatoč jezičnoj barijeri, bio je uporan, a par se vjenčao 2013. godine te danas imaju dvije kćeri, Altheu i Adaru.

Foto: HIDALGO/MARCA/Sipa Press/Profimedia