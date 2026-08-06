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Love Island Adria: Što donosi regionalna verzija popularnog realityja?

Love Island Adria: Što donosi regionalna verzija popularnog realityja?
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Foto: RTL

Jedan od najpoznatijih reality formata na svijetu uskoro dobiva svoje regionalno izdanje

6.8.2026.
18:57
Hot.hr
RTL
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'Love Island Adria' okupit će atraktivne samce iz različitih dijelova regije koji će u luksuznoj vili na Tenerifima pokušati pronaći ljubav, osvojiti simpatije publike i doći do glavne nagrade od 50.000 eura. Show će biti dostupan na platformi Voyo.

Regionalna verzija s vlastitim karakterom

Iako je koncept dobro poznat gledateljima diljem svijeta, 'Love Island Adria' donosi jednu važnu novost – sudionike iz različitih zemalja regije koji će zajedno živjeti, upoznavati se i stvarati odnose pred kamerama. Upravo bi različite sredine, navike i karakteri mogli donijeti posebnu dinamiku. Natjecatelji će međusobno komunicirati na hrvatskom i srpskom jeziku, a njihove svakodnevne situacije, simpatije, nesuglasice i ljubavne priče gledateljima bi mogle biti posebno bliske i prepoznatljive. Riječ je ujedno o prvoj sezoni regionalne verzije, što otvara prostor za potpuno nove priče, ali i za stvaranje lica koja bi vrlo brzo mogla postati poznata široj publici.

Love Island Adria: Što donosi regionalna verzija popularnog realityja?
Foto: ITV

Ljubav, taktika i odluke gledatelja

Osnovna pravila ostaju vjerna originalnom formatu. Sudionici, odnosno 'otočani', moraju pronaći partnera i ostati u paru kako bi nastavili svoje sudjelovanje u showu. Tijekom boravka u vili očekuju ih nova poznanstva, iskušenja i situacije koje će testirati njihove odnose. Veliku ulogu pritom ima publika. Gledatelji će putem posebne aplikacije moći glasati za svoje favorite i izravno utjecati na tijek natjecanja, ali i na sudbinu pojedinih parova. Na kraju će upravo publika odlučiti koji će par osvojiti najviše simpatija i odnijeti glavnu nagradu od 50.000 eura. Prijave za sudjelovanje otvorene su svim punoljetnim samcima koji se žele okušati u potpuno novoj regionalnoj avanturi. 'Love Island Adria' tako bi mogao donijeti spoj romantike, zabave, rivalstva i neočekivanih obrata – uz dozu regionalnog karaktera koja ga razlikuje od stranih verzija formata.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

VoyoLove IslandLove Island AdriaLove Island Rtl
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