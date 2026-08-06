Love Island Adria: Što donosi regionalna verzija popularnog realityja?
Jedan od najpoznatijih reality formata na svijetu uskoro dobiva svoje regionalno izdanje
'Love Island Adria' okupit će atraktivne samce iz različitih dijelova regije koji će u luksuznoj vili na Tenerifima pokušati pronaći ljubav, osvojiti simpatije publike i doći do glavne nagrade od 50.000 eura. Show će biti dostupan na platformi Voyo.
Regionalna verzija s vlastitim karakterom
Iako je koncept dobro poznat gledateljima diljem svijeta, 'Love Island Adria' donosi jednu važnu novost – sudionike iz različitih zemalja regije koji će zajedno živjeti, upoznavati se i stvarati odnose pred kamerama. Upravo bi različite sredine, navike i karakteri mogli donijeti posebnu dinamiku. Natjecatelji će međusobno komunicirati na hrvatskom i srpskom jeziku, a njihove svakodnevne situacije, simpatije, nesuglasice i ljubavne priče gledateljima bi mogle biti posebno bliske i prepoznatljive. Riječ je ujedno o prvoj sezoni regionalne verzije, što otvara prostor za potpuno nove priče, ali i za stvaranje lica koja bi vrlo brzo mogla postati poznata široj publici.
Ljubav, taktika i odluke gledatelja
Osnovna pravila ostaju vjerna originalnom formatu. Sudionici, odnosno 'otočani', moraju pronaći partnera i ostati u paru kako bi nastavili svoje sudjelovanje u showu. Tijekom boravka u vili očekuju ih nova poznanstva, iskušenja i situacije koje će testirati njihove odnose. Veliku ulogu pritom ima publika. Gledatelji će putem posebne aplikacije moći glasati za svoje favorite i izravno utjecati na tijek natjecanja, ali i na sudbinu pojedinih parova. Na kraju će upravo publika odlučiti koji će par osvojiti najviše simpatija i odnijeti glavnu nagradu od 50.000 eura. Prijave za sudjelovanje otvorene su svim punoljetnim samcima koji se žele okušati u potpuno novoj regionalnoj avanturi. 'Love Island Adria' tako bi mogao donijeti spoj romantike, zabave, rivalstva i neočekivanih obrata – uz dozu regionalnog karaktera koja ga razlikuje od stranih verzija formata.
A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.