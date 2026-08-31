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Službeno je! Francuska zvijezda stigla u Liverpool u jednom od najskupljih transfera ikada

Službeno je! Francuska zvijezda stigla u Liverpool u jednom od najskupljih transfera ikada
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Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Insajder Ben Jacobs javlja kako je Liverpool pariškom klubu platio 106 milijuna funti plus još 17 kroz bonuse

31.8.2026.
15:52
Sportski.net
Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia
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Liverpool je objavio kako je službeno potpisao Bradley Barcola iz PSG-a. Barcola je potpisao dugogodišnji ugovor, a njegov transfer jedan je od najskupljih u povijesti nogometa.

Insajder Ben Jacobs javlja kako je Liverpool pariškom klubu platio 106 milijuna funti plus još 17 kroz bonuse što ga stavlja na deseto mjesto najskupljih transfera u povijesti nogometa. 

"Trebalo je dugo vremena, ali danas sam zaista sretan što mogu igrati za Liverpool; sve što želim jest biti na terenu i igrati. Nadam se da ću postići velike stvari. Prije svega, osvojiti Premier ligu – to mi je jedan od najvećih životnih snova. Želim to ostvariti i dugoročno ostati u ovoj momčadi – zato sam i potpisao dugoročni ugovor – i nadam se da ću u tome uspjeti", izjavio je na predstavljanju 22-godišnji Francuz. 

 

 

U PSG je stigao iz Lyona 2023. godine za iznos od navodno 38,5 milijuna funti te je osvojio tri naslova prvaka Ligue 1, tri francuska superkupa, dvije Lige prvaka, dva Francuska kupa, kao i UEFA Superkup te FIFA Interkontinentalni kup.

Barcola, koji je postigao tri pogotka za Francusku na Svjetskom prvenstvu, koje je u lipnju i srpnju održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi, može igrati i na desnoj strani ili u sredini te bi mogao pružiti alternativu za Alexandera Isaka dok se Hugo Ekitike oporavlja od teške ozljede Ahilove tetive, ali za očekivati je da će biti prva opcija na desnom krilu gdje je u prošlom kolu igrao Victor Muñoz nakon odlaska Mohameda Salaha.

LiverpoolPsgTransferPremier Liga
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