Igrač PSG-a uskoro potpisuje za Dinamo, a drugo pojačanje 'zapelo na granici'

Nakon visoke pobjede nad Kauno Žalgirisom i gotovo sigurnog prolaska u doigravanje za Ligu prvaka, Dinamovo se vodstvo ponovno okrenulo transferima.

Tako bi Noah Nsoki napokon trebao potpisati nakon dugih i napornih pregovora, i to već uskoro, no u Maksimiru svejedno postoje razlozi za brigu. Naime, kako javljaju 24sata, Dinamovo novo pojačanje i zamjena za kapetana Josipa Mišića, Kiril Kravcov, našao se u administrativnim problemima.

Rusu je odbijena viza te se morao vratiti iz Beograda, gdje je boravio čekajući dokumente, natrag u Rusiju. U Dinamu vjeruju da će ti problemi brzo biti riješeni, no za sada je veznjak iz Sočija "na čekanju".

Osim Nsokija, koji će za početak igrati za B momčad, i Kravcova, Dinamo i dalje naporno radi na dovođenju vratara, a prva, glavna i naizgled jedina opcija je Dominik Livaković.