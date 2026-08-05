Kovačević u problemu: Zbog UEFA-inog pravila neke će igrače morati prekižiti za europsku jesen?

Dinamo je veličanstvenom 5:0 pobjedom protiv Kauno Žalgirisa napravio ogroman korak prema Ligi prvaka. Prakitčki se već plasirao u završno pretkolo gdje će, u slučaju pobjede protiv Vikinga ući u Ligu prvaka, a u slučaju poraza ući u Europsku ligu.

Iz Maksimira stižu i najave dolaska nekolicine igrača. Kako piše Germanijak, tu su prvenstveno Noah Nsoki, Kiril Kravcov, a i Dominik Livaković je još uvijek aktualna opcija. Međutim, Mario Kovačević neće imati lagan zadatak oko formiranja popisa igrača već za utakmice s Vikingom, a Dinamo bi se lako mogao naći u problemima s prijavom igrača za europska natjecanja.

Dinamo je za Thun i Žalgiris na tzv. A listu prijavio 22 od mogućih 25 igrača. Izvan liste ostali su Robert Mudražija i Raul Torrente, koji su potom bili na klupi u utakmici protiv Slavena Belupa. Što znači da su zdravi, da normalno treniraju s momčadi. Zašto Dinamo nije prijavio i njih dvojicu ako su na listi ostala još tri mjesta?

Kako navodi isti izvor, razlog leži u UEFA-inim propisima po kojima na toj glavnoj, A listi (na B listi može biti neograničeni broj mladih igrača iz klupske Akademije) svaki klub mora imati barem osam lokalno treniranih igrača. To su igrači, koji su od 15. do 21. godine barem tri godine igrali unutar domicilnog Saveza. Međutim, u tih osam četvorica moraju biti 'klupski trenirani', odnosno da su najmanje 36 mjeseci ili tri pune sezone proveli u klubu, u ovom slučaju, Dinamu.

Domaći dečki

Takvih trenutno u Dinamu nema, a to otvara neka druga pitanja, jer Dinamo je poznat kao klub koji je uvijek imao određen broj igrača iz svoje Škole u prvoj momčadi. Sad su tu samo dvojica, na A listi, to su Bruno Goda i Moris Valinčić, koji su proveli dovoljan broj mjeseci između 15. i 21. godine u Maksimiru. Fran Topić je, pak, prema našoj računici za nekoliko mjeseci izgubio taj status, premda, možda postoji mogućnost da je UEFA uvažila njego staž. On je, naime, svojedobno u Zrinjski otišao kao slobodan igrač, jer nije mogao ići na posudbu, ali je bio jednu sezonu na posudbi u Rudešu. Broji li mu UEFA tu sezonu kao igraču Dinama ili ne, s obzirom da piše kako mora biti 'registriran u klubu'. Topić najvjerojatnije ipak nije na toj listi.

Kazna, koju UEFA propisuje jest logična: za svakog igrača manje iz te kategorije, klub smije prijaviti jednog manje na A listu. Dinamo, ako su Valinčić i Goda jedini, može prijaviti samo 23 igrača (25 minus dva), stoga su u Maksimiru prijavili 22 igrača, ostavivši jedno prazno mjesto za svaki slučaj, u zadnji tren. No, kako će to izgledati ako sad dođu Nsoki, Kravcov, vratar, tu je i Dani Rodriguez čiji se oporavak očekuje u rujnu. Možda dođe još netko? Neće biti mjesta za sve, nekoga će od aktualnih igrača Kovačević morati maknuti, prekrižiti s europskog popisa.

Međutim, rješenje ipak postoji. Ako bi novi igrač imao uvjete 'klupski treniranog igrača' i zamijenio nekoga od onih koji to nisu. Najjednostavnije bi to bio golman jer kada bi Dinamo doveo nekoga iz kvarteta Zelenika, Šemper, Kahlina, Horkaš, dečke koji su stasali u Maksimiru, s liste maknuo nekoga od trojca Filipović-Nevistić-Zagorac, tada bi mogao prijaviti jednog igrača više nego sad. Uz to je naravno moguća i opcija transfera, primjerice odlazak Domingueza, Hoxhe ili nekoga trećeg.