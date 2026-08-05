Dva simptoma demencije često se zamjene sa stresom: 'Previde znakove koji su pred nosom'

Demencija se uglavnom povezuje s gubitkom pamćenja, no to često nije prvi simptom koji ljudi doista primijete. Prema riječima jednog liječnika opće prakse, to je obično tek prvi simptom koji ne odbacuju kao nešto mnogo bezazlenije, poput stresa, starenja ili čak krize srednjih godina.

Dr. Dominic Greenyer objasnio je: "Ljudi su toliko usredotočeni na gubitak pamćenja da mogu previdjeti znakove koji su im pred nosom. Dok obitelj poveže te promjene s mogućom dijagnozom demencije, mogu proći mjeseci, pa čak i godine".

Pozvao je ljude da obrate pozornost na dva specifična simptoma koja bi mogla biti rani znakovi upozorenja na demenciju, a nemaju nikakve veze s pamćenjem.

1. Promjene osobnosti

Simptomi demencije razlikuju se ovisno o tome koji je dio mozga zahvaćen. Kod frontotemporalne demencije dolazi do promjene osobnosti znatno prije pojave problema s pamćenjem, no liječnik upozorava da mnogi ljudi to pripisuju normalnom procesu starenja.

To može uključivati:

Ponašanje koje odstupa od uobičajenog karaktera,

Davanje neprimjerenih komentara ili izjava koje nisu u skladu s dotadašnjim karakterom,

Impulzivno ponašanje,

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Doimanje ravnodušnijim prema tome kako njihovi postupci utječu na druge,

Gubitak interesa za stvari do kojih im je prije bilo stalo.

Ovome se nizu simptoma mogu pridružiti tjeskoba, razdražljivost i promjene raspoloženja. Iako stanje može postati dovoljno ozbiljno da obitelji počnu tražiti odgovore, rijetki će među prvim dijagnozama razmotriti demenciju, piše Express.

Dr. Greenyer je objasnio: "Te se promjene mogu pripisati braku pod pritiskom ili krizi srednjih godina, i to dugo prije nego što osobe potraže pomoć. To je sasvim razumljivo, no može odgoditi postavljanje dijagnoze koja bi zapravo donijela olakšanje i odgovore".

2. Vizualno-prostorne poteškoće

Rani znakovi vizualno-prostornih poteškoća mogu uključivati:

Poteškoće u procjeni udaljenosti tijekom parkiranja ili vožnje,

Gubljenje u poznatim područjima,

Teže prepoznavanje lica,

Poteškoće u snalaženju u vizualno složenim ili pretrpanim prizorima.

To može biti znak oblika Alzheimerove bolesti koji se obično dijagnosticira u mlađoj dobi nego što većina ljudi očekuje. Dr. Greenyer je kazao: "To je jedan od najmanje prepoznatih ranih znakova demencije jer nimalo ne nalikuje na zaboravljivost. Ljudi za to krive vid, koncentraciju ili jednostavno loš dan, ponekad godinama prije nego što potraže pomoć".

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