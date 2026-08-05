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PITALI SMO VAS /

Hrvati se prisjetili 'Oluje' i oslobođenja Knina: 'Bili smo u podrumu, nisam znala gdje mi je tata'

U redovnoj rubrici na našem Facebook portalu Net.hr pitali smo čitatelje kako pamte Oluju i oslobađanje Knina 1995.

5.8.2026.
16:58
RTL Danas
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Dan pobjede obilježava se diljem zemlje. Spektakularni prizori stižu s Krčkog mosta  - bakljada u čast braniteljima.

Već desetu godinu za redom Armada - navijačka skupine Rijeke zapalila je 222 baklje i tako su se prisjetili 222 poginula hrvatska branitelja iz Primorsko-goranske županije.

Na jugu zemlje pripadnici HGSS-a iz Dubrovnika su se popeli na tvrđavu sv. Ivana i razvili hrvatsku zastavu. Tako su odali počast svim hrvatskim braniteljima i obilježili jedan od najvažnijih datuma hrvatske povijesti.

Kako pamtite Oluju i oslobađanje Knina?

U našoj redovnoj rubrici na Facebook portalu Net.hr pitali smo i vas: "Kako pamtite Oluju i oslobađanje Knina 1995.?" 

Evo nekih od odgovora: 

"U strahu hoće li mi se suprug vratiti živ i koliko ih se neće vratiti. Ali i sa suzama radosnicama. Hvala braniteljima i svima koji su dali život", kaže Mirjana Peruško.

"Po sreći i olakšanju. Toga dana krstili smo mlađeg sina Roka, a na radiju i televiziji objavili su da je oslobođen Sveti Rok i da je vojska ušla u Knin. Krštenje smo slavili tri dana", kaže Nevenka Rebić.

"Na moj 14. rođendan završila je 'Oluja'. Danima smo bili u podrumu, bez ikakvih informacija, i nisam znala gdje mi je tata. Osjetila sam veliko olakšanje i sreću kada smo čuli da je Petrinja oslobođena", kaže Andrea Kraker.

"Bila sam u progonstvu. S ostalom djecom stajala sam ispred hotela i čekala da dođu vojnici. U sjećanju su mi ostale slike majki koje su dočekale sinove, ljubile ih i grlile od sreće jer su se živi vratili", kaže Ivana Grozdanić.

"S neopisivom srećom, golemim ponosom i velikim olakšanjem. Bili su to dani slave i ponosa", kaže Neven Dežđek.

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Tema DanaPitamo VasOlujaKninVro Oluja
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