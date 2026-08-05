Kad ti Europa okrene leđa, tu su Šri Lanka i Libanon: Infantino spašava fotelju kako god zna

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino u srijedu će u Maroku održati krizni sastanak s vodećim ljudima svjetske nogometne organizacije. Cilj razgovora bit će stabilizirati njegovu poziciju nakon propasti kontroverznog plana o prodaji dijela komercijalnih prava povezanih sa Svjetskim prvenstvom.

Infantino se posljednjih dana našao pod snažnim pritiskom nakon što je pred 211 članica FIFA-e predstavio ideju o osnivanju novog tijela koje bi upravljalo komercijalnim pravima. Plan je predviđao prodaju 20 posto udjela privatnim ulagačima, čime se namjeravalo prikupiti približno 4,2 milijarde dolara.

Posebne kritike izazvala je moguća uključenost tvrtke povezane s obitelji američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali protivnici prijedloga upozoravali su i na brojne druge nejasnoće i rizike.

Infantino je prošlog petka odustao od projekta, no povlačenje nije smirilo nezadovoljstvo. Najglasnija je bila UEFA, koja je predsjednika FIFA-e optužila da je pokušao prodati „dušu nogometa“ te poručila da više nema povjerenja u njegovo vodstvo.

Potpora više nije sigurna

Kriza je bacila sjenu i na Infantinovu kandidaturu za četvrti mandat. Novi izbor predsjednika FIFA-e trebao bi se održati na Kongresu u Maroku u ožujku, a još prije dva mjeseca njegov ponovni izbor izgledao je gotovo sigurno.

U međuvremenu je nekoliko europskih saveza povuklo potporu, dok dodatni problem za Infantina predstavljaju kritike koje dolaze iz same FIFA-e.

Glavni tajnik Mattias Grafström navodno je zaposlenicima poslao internu poruku u kojoj je izrazio žaljenje zbog „tužnog i prijekora vrijednog niza događaja“ koji je doveo do trajnog napuštanja projekta.

„Pojedinci, nestabilna razdoblja i nesretne epizode dolaze i prolaze. Institucija, njezina misija i odgovornost prema svjetskom nogometu ostaju“, napisao je Grafström, ne spominjući Infantina imenom.

Sličan stav ranije je iznio i glavni operativni direktor FIFA-e Kevin Lamour, koji je ustvrdio da su zaposlenici bili obmanuti te cijeli prijedlog opisao kao projekt jedne osobe.

Infantinov viši savjetnik Carlos Cordeiro prošlog je tjedna podnio ostavku u znak prosvjeda, dok je Arsène Wenger, FIFA-in direktor za globalni razvoj nogometa, naglasio da nije sudjelovao u izradi prijedloga. Povlačenje projekta ocijenio je „apsolutno nužnim“.

Snažno se oglasio i nekadašnji portugalski reprezentativac Luis Figo, koji je 2015. godine razmatrao kandidaturu za predsjednika FIFA-e.

Figo je Infantinovo ponašanje opisao kao najniže, najneiskrenije i najviše vođeno osobnim interesom koje je dosad vidio.

„Mogao bih napisati deset tisuća riječi o problemima FIFA-e, ali rješenje se može sažeti u samo tri: Infantino mora otići“, napisao je Figo u kolumni za Daily Mail. O tome više pročitajte OVDJE.

Potpredsjednica UEFA-e Laura McAllister smatra da je Infantinovo vodstvo došlo do prijelomne točke.

„Postoji veliko nezadovoljstvo zbog jednostranog načina na koji je prijedlog predstavljen prošlog tjedna. Očekujem da će ovaj sastanak stvari dovesti do vrhunca“, rekla je McAllister za Reuters.

Ključno je preživjeti do izbora

Infantino se posljednjih tjedan dana nalazi u Maroku, jednom od domaćina Svjetskog prvenstva 2030. godine. Marokanski nogometni savez zasad mu je zadržao potporu.

Sastanak u FIFA-inu afričkom uredu u Saléu, nedaleko od Rabata, trebao bi se prije svega baviti načinom na koji Infantino može zadržati funkciju do izbora koji su udaljeni približno sedam mjeseci.

Izvanredni kongres FIFA-e mogao bi biti sazvan kada bi najmanje 43 članice organizacije poslale službeni pisani zahtjev.

Potporu Infantinu dosad su javno iskazali Katar, Kuvajt, Libanon, Šri Lanka, Indonezija i Filipini. Aktualni predsjednik FIFA-e tradicionalno uživa snažniju podršku izvan Europe i drugih tradicionalnih nogometnih središta, osobito među manjim savezima koji u velikoj mjeri ovise o financijskoj pomoći krovne organizacije.

Filipinski nogometni savez poručio je da, unatoč povlačenju prijedloga, i dalje podržava njegov osnovni cilj – povećanje komercijalne i financijske pomoći svim članicama FIFA-e, posebno manjim tržištima.

S druge strane, organizacija European Leagues, koja predstavlja više od 1300 europskih klubova, upozorila je da FIFA-i više ne smije biti dopušteno donošenje jednostranih odluka koje utječu na klubove, igrače i navijače.

„FIFA-i je sada više nego ikada potrebna reforma upravljanja koja će svim relevantnim dionicima omogućiti formalnu ulogu u odlukama koje oblikuju budućnost nogometa“, poručili su.

Dodatno su kritizirali i rok od samo četiri tjedna koji je FIFA dala za procjenu prijedloga o proširenju Svjetskog prvenstva 2030. s 48 na 64 reprezentacije.

Infantino tako u Maroku ne pokušava samo smiriti posljedice propalog poslovnog projekta. Pred njim je borba za očuvanje autoriteta unutar organizacije u kojoj se sve više dovodi u pitanje njegov način upravljanja, ali i mogućnost nastavka mandata na čelu svjetskog nogometa.