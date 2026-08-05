Tajni otok u Hrvatskoj postao raj za orgije i svingere: Cijena? I više od 3000 eura za pet dana

Svingeri iz cijelog svijeta svake godine dolaze na hrvatski otok Obonjan, a priča o ovom neobičnom okupljanju ponovno je postala viralna nakon objave para Ash & Tanya na Instagramu. U videu su svojim pratiteljima poručili da u Hrvatskoj postoji "tajni otok" koji na nekoliko dana postaje raj za pripadnike takozvanog "lifestyle" pokreta.

"Ljudi, postoji tajni otok u Hrvatskoj i svake godine na dva tjedna postane raj za svingere", poručili su u videu koji je ubrzo privukao brojne komentare i pitanja pratitelja.

Među njima se javio i jedan korisnik iz Hrvatske koji je ustvrdio da je riječ o netočnoj informaciji.

"Lažne vijesti, ljudi. Ja sam iz Hrvatske i nemamo takvo mjesto!", napisao je, no autori objave odgovorili su mu da potraži izraz "Spicy Island Croatia", uvjereni da govore o stvarnom događaju.

Otvorene rezervacije za novu sezonu

Riječ je o otoku Obonjanu u šibenskom arhipelagu, koji je posljednjih godina domaćin međunarodnih događanja namijenjenih odraslim sudionicima iz "lifestyle" zajednice.

Još otkako je prije desetak godina Grad Šibenik otok dao u 42-godišnju koncesiju tvrtki Obonjan Rivijera, odnosno britanskom investitoru Sound Channel, među lokalnim stanovništvom često se može čuti kako više nitko nije sasvim siguran što se na otoku događa i tko sve tamo dolazi, piše Slobodna Dalmacija.

Na službenim stranicama događaja već su otvorene rezervacije za iduću godinu, a program je najavljen u dva termina – od 27. lipnja do 1. srpnja te od 2. do 6. srpnja.

Organizatori najavljuju okupljanje oko 600 sudionika na privatnom otoku tijekom petodnevnog programa. Cijene smještaja kreću se od 1.599 eura za zvonasti šator za dvije osobe, dok šumske kućice i apartmani s pogledom na more dosežu više od 3.000 eura.

Otok se ranije našao i u središtu pozornosti nakon što ga je američki magazin Air Mail spomenuo u tekstu o optužbama protiv glumca Jareda Leta. U članku su objavljena svjedočanstva osoba koje su ga optužile za seksualno neprimjereno ponašanje, što je glumac u cijelosti odbacio i zanijekao.