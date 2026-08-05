FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SPICY ISLAND' /

Tajni otok u Hrvatskoj postao raj za orgije i svingere: Cijena? I više od 3000 eura za pet dana

Tajni otok u Hrvatskoj postao raj za orgije i svingere: Cijena? I više od 3000 eura za pet dana
×
Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Riječ je o otoku Obonjanu u šibenskom arhipelagu, koji je posljednjih godina domaćin međunarodnih događanja namijenjenih odraslim iz 'lifestyle' zajednice

5.8.2026.
17:53
danas.hr
Boris Scitar/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Svingeri iz cijelog svijeta svake godine dolaze na hrvatski otok Obonjan, a priča o ovom neobičnom okupljanju ponovno je postala viralna nakon objave para Ash & Tanya na Instagramu. U videu su svojim pratiteljima poručili da u Hrvatskoj postoji "tajni otok" koji na nekoliko dana postaje raj za pripadnike takozvanog "lifestyle" pokreta.

"Ljudi, postoji tajni otok u Hrvatskoj i svake godine na dva tjedna postane raj za svingere", poručili su u videu koji je ubrzo privukao brojne komentare i pitanja pratitelja.

Među njima se javio i jedan korisnik iz Hrvatske koji je ustvrdio da je riječ o netočnoj informaciji.

"Lažne vijesti, ljudi. Ja sam iz Hrvatske i nemamo takvo mjesto!",  napisao je, no autori objave odgovorili su mu da potraži izraz "Spicy Island Croatia", uvjereni da govore o stvarnom događaju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ash & Tanya (@ashandtanya)

Otvorene rezervacije za novu sezonu

Riječ je o otoku Obonjanu u šibenskom arhipelagu, koji je posljednjih godina domaćin međunarodnih događanja namijenjenih odraslim sudionicima iz "lifestyle" zajednice.

Još otkako je prije desetak godina Grad Šibenik otok dao u 42-godišnju koncesiju tvrtki Obonjan Rivijera, odnosno britanskom investitoru Sound Channel, među lokalnim stanovništvom često se može čuti kako više nitko nije sasvim siguran što se na otoku događa i tko sve tamo dolazi, piše Slobodna Dalmacija.

Na službenim stranicama događaja već su otvorene rezervacije za iduću godinu, a program je najavljen u dva termina – od 27. lipnja do 1. srpnja te od 2. do 6. srpnja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ash & Tanya (@ashandtanya)

Organizatori najavljuju okupljanje oko 600 sudionika na privatnom otoku tijekom petodnevnog programa. Cijene smještaja kreću se od 1.599 eura za zvonasti šator za dvije osobe, dok šumske kućice i apartmani s pogledom na more dosežu više od 3.000 eura.

Otok se ranije našao i u središtu pozornosti nakon što ga je američki magazin Air Mail spomenuo u tekstu o optužbama protiv glumca Jareda Leta. U članku su objavljena svjedočanstva osoba koje su ga optužile za seksualno neprimjereno ponašanje, što je glumac u cijelosti odbacio i zanijekao.

šibenikSvingeriObonjanOtok
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike