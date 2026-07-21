Hrvatska među najsigurnijim zemljama u svijetu: Šef policije istaknuo izvanredan podatak

U Šibeniku se predstavlja projekt Sigurna turistička destinacija, gdje smo razgovarali s glavnim ravnateljem policije Nikolom Milinom i pitali kako stojimo u odnosu na prethodne godine, po pitanju statistike.

"Stojimo izuzetno dobro, nemamo povećanje kriminaliteta. Prati se dnevno, imamo stožer za praćenje provedbe Sigurne turističke destinacije, gdje pratimo sve parametre - od kaznenih djela, prekršaja, drugih sigurnosnih događaja, nažalost i nesretne slučajeve. Na jednom se mjestu prate svi parametri, a onda donosimo, ako treba i neke nove mjere vezane za određenu pojavnost", kaže Milina.

"Ili neku kriminalnu skupinu koja se pojavila, one su mobilne, idu od Istre do Dubrovnika, zahvaćaju više policijskih uprava. Pohvalio bih suradnju svih operativaca i svih na terenu jer se takve situacije rješavaju iznimno učinkovito", dodaje naš sugovornik.

'Hrvatska među najsigurnijim zemljama na svijetu'

Ističe kako već pet godina imaju visoku razriješenost svih kaznenih djela, koja je iznad 70 posto. "I ove godine u prvih šest mjeseci ona je iznimno visoka - 74 posto. To je zaista izvanredan podatak, no nas ne zadovoljava samo statistika. Mi gledamo da se razrješavaju najteža kaznena djela i sva kaznena djela te da je osjećaj sigurnosti na najvišoj razini, kao što i je. Hrvatska je po svim statistikama među najsigurnijim zemljama u Europi i svijetu", govori Milina.

Podsjeća i da i ove godine u Hrvatskoj pomažu policajci iz različitih zemalja. "Doći će kao i protekle godine 108 policajca, iz 23 policijske organizacije, iz 21 zemlje. Iznimno smo zadovoljni da se taj projekt razvio u poznati brend na međunarodnoj razini. Naši policajci također odlaze, na temelju određenih događaja i ophodnje, s tipa francuskom policijom. Odlaze sada na Formulu 1 u Mađarskoj. Po pozivu naših policijskih partnera upućujemo naše službenike diljem EU-a, ali i šire", zaključuje glavni ravnatelj policije.