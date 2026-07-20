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Mladi motociklist dobio 10.510 eura kazne! Objavljeno što je sve radio po Vukovaru

Mladi motociklist dobio 10.510 eura kazne! Objavljeno što je sve radio po Vukovaru
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Foto: ilustracija: Tomislav Miletic/PIXSELL

Najveća brzina koju su mu izmjerili iznosila je 152 km/h

20.7.2026.
14:39
Erik Sečić
ilustracija: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Mladić (26) iz Borova, koji je početkom mjeseca napravio niz prometnih prekršaja u Vukovaru, kažnjen je s visokih 10.510 eura, javlja u ponedjeljak vukovarsko-srijemska policija

U priopćenju je policija navela da je 26-godišnjak u razdoblju od 2. do 15. srpnja u čak sedam navrata na neregistriranom motociklu prekoračio dopuštenu brzinu kretanja do 50 km/h.

Najveća brzina koju su mu izmjerili iznosila je 152 km/h! 

Oduzeli mu i vozačku 

Isto tako, tijekom kriminalističkog istraživinja policija je utvrdila kako 26-godišnjak nema sklopljenu policu obveznog osiguranja.

Uz žestoku novčanu kaznu, motociklist je zaradio i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima A kategoriju u trajanju od devet mjeseci, kao i 25 negativnih prekršajnih bodova. 

VukovarMotociklBrza VožnjaPolicija
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