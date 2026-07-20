Mladi motociklist dobio 10.510 eura kazne! Objavljeno što je sve radio po Vukovaru

Mladić (26) iz Borova, koji je početkom mjeseca napravio niz prometnih prekršaja u Vukovaru, kažnjen je s visokih 10.510 eura, javlja u ponedjeljak vukovarsko-srijemska policija.

U priopćenju je policija navela da je 26-godišnjak u razdoblju od 2. do 15. srpnja u čak sedam navrata na neregistriranom motociklu prekoračio dopuštenu brzinu kretanja do 50 km/h.

Najveća brzina koju su mu izmjerili iznosila je 152 km/h!

Oduzeli mu i vozačku

Isto tako, tijekom kriminalističkog istraživinja policija je utvrdila kako 26-godišnjak nema sklopljenu policu obveznog osiguranja.

Uz žestoku novčanu kaznu, motociklist je zaradio i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima A kategoriju u trajanju od devet mjeseci, kao i 25 negativnih prekršajnih bodova.