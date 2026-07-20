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USRED BIJELA DANA /

Pijani biciklist iznenadio policiju u Kutini: Nevjerojatno koliko je imao promila u krvi

Pijani biciklist iznenadio policiju u Kutini: Nevjerojatno koliko je imao promila u krvi
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Foto: Ilustracija: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Biciklist završio na triježnjenju u posebnim prostorijama policijske postaje

20.7.2026.
14:10
Erik Sečić
Ilustracija: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Policija je u nedjelju usred bijela dana u Kutini zaustavila 47-godišnjeg vozača bicikla s nestvarnih 3,19 promila alkohola u krvi.

Nesvakidašnja scena odvila se oko 15.30 sati u Ulici Stjepana Radića, a policija je nakon alkotestiranja muškarcu i privremeno oduzela bicikl, s obzirom na to da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja.

Završio na triježnjenju 

Biciklist je potom završio na triježnjenju u posebnim prostorijama policijske postaje. 

Protiv njega zbog počinjenih prekršaja slijedi obvezni prekršajni nalog. 

BiciklistPijanPolicijaZaustavljenKutina
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