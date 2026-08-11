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Lukaku donio veliku odluku! Belgijski golgeter karijeru nastavlja u Turskoj?

Lukaku donio veliku odluku! Belgijski golgeter karijeru nastavlja u Turskoj?
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Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

Lukaku je uvjerljivo najbolji strijelac u povijesti belgijske reprezentacije

11.8.2026.
15:19
Sportski.net
Belga/Sipa USA/Profimedia
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Veliki dio talijanskih medija u utorak je objavio da će 33-godišnji belgijski nogometaš Romelu Lukaku karijeru nastaviti u aktualnom turskom doprvaku Fenerbahceu.

Od 2024. godine robusni je belgijski napadač nosio dres Napolija s kojim je prije dvije sezone osvojio naslov talijanskog prvaka. Sada je dogovorio sve osobne uvjete oko prelaska u klub iz Istanbula, a talijanski mediji dodaju da se samo čeka finalizacija posla između dva kluba i službena objava.

Profesionalnu karijeru Lukaku je počeo u Anderlechtu te je potom prešao u Chelsea. Kasnije je veliku klupsku karijeru sagradio igrajući za Everton, Manchester United, Inter, ponovno za Chelsea, Inter, Romu i na kraju u Napoliju.

Lukaku je uvjerljivo najbolji strijelac u povijesti belgijske reprezentacije. Odigrao je 132 utakmice u nacionalnom dresu te je postigao čak 93 pogotka. Tri pogotka je postigao i na nedavnom Svjetskom prvenstvu.

Romelu Lukaku
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