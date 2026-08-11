Lukaku donio veliku odluku! Belgijski golgeter karijeru nastavlja u Turskoj?

Veliki dio talijanskih medija u utorak je objavio da će 33-godišnji belgijski nogometaš Romelu Lukaku karijeru nastaviti u aktualnom turskom doprvaku Fenerbahceu.

Od 2024. godine robusni je belgijski napadač nosio dres Napolija s kojim je prije dvije sezone osvojio naslov talijanskog prvaka. Sada je dogovorio sve osobne uvjete oko prelaska u klub iz Istanbula, a talijanski mediji dodaju da se samo čeka finalizacija posla između dva kluba i službena objava.

Profesionalnu karijeru Lukaku je počeo u Anderlechtu te je potom prešao u Chelsea. Kasnije je veliku klupsku karijeru sagradio igrajući za Everton, Manchester United, Inter, ponovno za Chelsea, Inter, Romu i na kraju u Napoliju.

Lukaku je uvjerljivo najbolji strijelac u povijesti belgijske reprezentacije. Odigrao je 132 utakmice u nacionalnom dresu te je postigao čak 93 pogotka. Tri pogotka je postigao i na nedavnom Svjetskom prvenstvu.