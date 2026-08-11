FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BEOGRAD PRIJETI /

Vučić povukao potez koji je zabrinuo Bruxelles: 'Trebaju to izbjegavati'

Vučić povukao potez koji je zabrinuo Bruxelles: 'Trebaju to izbjegavati'
×
Foto: Ludovic MARIN/AFP/Profimedia

Srbijanske vlasti razmatraju mogućnost promjene toka rijeke Ibar kao odgovor prištinskim vlastima na rušenje kuća i vikendica Srba na kosovskom sjeveru

11.8.2026.
16:14
Hina
Ludovic MARIN/AFP/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Europska unija upozorila je da izjave najviših srbijanskih državnih dužnosnika o eventualnom preusmjeravanju toka rijeke Ibar, koja puni umjetno jezero Gazivode na sjeveru Kosova, ne pridonose normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, objavio je u utorak Radio Slobodna Europa (RFE).

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je 9. kolovoza kako srbijanske vlasti sa stručnjacima razmatraju mogućnost promjene toka rijeke Ibar kao odgovor prištinskim vlastima na rušenje kuća i vikendica Srba na jezeru Gazivode, na kosovskom sjeveru.

Ta izjava potaknula je oštre reakcije dužnosnika na Kosovu, ali i polemiku između dužnosnika Albanije i Srbije.

"Izjave, uključujući i one o mogućim promjenama toka rijeka, kao i postupke koji nisu u skladu s tim ciljem, trebalo bi izbjegavati", navedeno je iz EU-a u odgovoru koji citira RFE.

Bruxelles izrazio zabrinutost

Rijeka Ibar duga je oko 270 kilometara, izvire u Crnoj Gori, prolazi kroz Srbiju, a zatim ulazi na Kosovo, puneći umjetno jezero Gazivode, čije se dvije trećine nalaze na teritoriju Kosova, a daljnjim tokom se vraća u Srbiju.

Vodom iz jezera se opskrbljuje sedam općina, a koristi se za navodnjavanje i za hlađenje sustava termoelektrana u Obiliću, koje proizvode većinu električne energije na Kosovu.

Bruxelles podsjeća da se napredak u normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, što je uvjet napredovanja obje zemlje u procesu eurointegracije, može ostvariti samo kroz dijalog.

Također, EU podsjeća da su već ranije izrazili zabrinutost zbog nedavnih pravno spornih rušenja na jezeru Gazivode, naglašavajući kako "svaka prinudna mjera, koja bi imala nepovratne posljedice, mora biti provedena uz poštivanje propisanih procedura".

Bruxelles je Prištini skrenuo pozornost da vlasnici objekata koji su pogođeni tim mjerama moraju imati mogućnost pravne zaštite i privremenu sudsku zaštitu prije nego se rušenje nepovratno provede na terenu.

Prema ranijim ocjenama stručnjaka, preusmjeravanje toka Ibra je tehnički izvedivo, ali i iznimno skupo, a nanošenje štete Kosovu bilo bi u suprotnosti s principima međunarodnog prava o prekograničnim vodama, te s Konvencijom Ujedinjenih naroda o neplovidbenoj uporabi međunarodnih vodnih puteva iz 1997. godine, čija je potpisnica i Srbija. 

Europska UnijaAleksandar VučićKosovoSrbija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike