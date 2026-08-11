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Otkrili detalje tragedije kod Iža: Poznati liječnik skočio u more, dohvatio ga propeler

Otkrili detalje tragedije kod Iža: Poznati liječnik skočio u more, dohvatio ga propeler
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Foto: Zadarski list/Arhiva

Nakon što ga ozlijedio propeler na brodici, dr. Sorić nije izronio

11.8.2026.
16:52
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Zadarski list/Arhiva
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Zadarska policija objavila je detalje o smrti omiljenog liječnika, urologa i dugogodišnjeg djelatnika zadarske bolnice dr. Tomislava Sorića, koji je u ponedjeljak preminuo u moru kod otoka Iža.

Kako su objavili, nakon očevida koji je proveden u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u uvali kod Malog Iža te obdukcije provedene po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Zadru, potvrđeno je da je riječ o nesretnom slučaju. Dr. Sorić zadobio je ozljede od propelera plovila.

Naime, dr. Sorić prvi je skočio u more, nakon čega ga je ozlijedio propeler plovila te se utopio.

Dan ranije, 10. kolovoza, policija je objavila da je dojavu o nesreći zaprimila u 16.10 sati. Dojavljeno je da je hrvatski državljanin skočio u more, nakon čega nije izronio.

Nakon zaprimljene dojave, u potragu za muškarcem odmah su se uključili policija i druge žurne službe.

Tijelo muškarca pronađeno je u 16.15 sati kako pluta u moru u istoj uvali. O događaju je policija izvijestila nadležno državno odvjetništvo, nakon čega je proveden očevid.

DoktorNesreĆaPreminuli
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