Otkrili detalje tragedije kod Iža: Poznati liječnik skočio u more, dohvatio ga propeler

Zadarska policija objavila je detalje o smrti omiljenog liječnika, urologa i dugogodišnjeg djelatnika zadarske bolnice dr. Tomislava Sorića, koji je u ponedjeljak preminuo u moru kod otoka Iža.

Kako su objavili, nakon očevida koji je proveden u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u uvali kod Malog Iža te obdukcije provedene po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Zadru, potvrđeno je da je riječ o nesretnom slučaju. Dr. Sorić zadobio je ozljede od propelera plovila.

Naime, dr. Sorić prvi je skočio u more, nakon čega ga je ozlijedio propeler plovila te se utopio.

Dan ranije, 10. kolovoza, policija je objavila da je dojavu o nesreći zaprimila u 16.10 sati. Dojavljeno je da je hrvatski državljanin skočio u more, nakon čega nije izronio.

Nakon zaprimljene dojave, u potragu za muškarcem odmah su se uključili policija i druge žurne službe.

Tijelo muškarca pronađeno je u 16.15 sati kako pluta u moru u istoj uvali. O događaju je policija izvijestila nadležno državno odvjetništvo, nakon čega je proveden očevid.