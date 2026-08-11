Hrvati 'na nogama' zbog opasnog otpada u Lici: 'Ovo ima elemente terorizma'

Nakon sastanka užeg kabineta Vlade i parlamentarne većine o problemu otpada u Gospiću - pred novinare je izašao premijer Andrej Plenković, ali bez mnogo novih vijesti.

Poručio je da analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da nema ugroze za pitku vodu i da će Zavod svaka tri do četiri dana analizirati kvalitetu vode.

Kritizirao je oporbu zbog, kako je rekao, histerije i korištenja ove situacije za privlačenje medijske pažnje u trenutku dok Hrvatska ima povoljne ekonomske pokazatelje - od uspješne turističke sezone, usporavanja inflacije do zadržavanja kreditnog rejtinga.

Podsjetio je da je u tijeku drugi javni poziv za sanaciju 5 tisuća tona neopasnog otpada u Gospiću te da su mjerodavne institucije u kontaktu sa 70 tvrtki diljem Europe koje su u stanju zbrinuti zakopani opasni otpad.

Podsjetimo, nalazi vještačenja koje je nedavno objavio USKOK potvrđuju da je na lokaciji Bilajska u Gospiću nepropisno zbrinuto oko 37.000 tona miješanog otpada, uz dokazano širenje takozvanih vječnih kemikalija u podzemne vode nizvodno od odlagališta.

Reakcija oporbe

Na premijerove prozivke reagirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Kazao je da je svima u hijerarhiji - od županijskog pročelnika i službenika koji su izdavali dozvole do župana, glavnog državnog inspektora i premijera zajedničko to da su HDZ-ovci.

Pozvao je građane i oporbu da se pridruže zajedničkoj inicijativi koja će početi u petak u Gospiću sjednicom saborskog Odbora za zaštitu okoliša - gdje će od mjerodavnih tražiti konkretne rokove za sanaciju i odgovornost onih koji su zakazali. I dok čelnik SDP-a poziva oporbu u petak u Gospić - na poziv Mosta da danas održe zajednički sastanak u Hrvatskom saboru - nisu se odazvali. A tema je bila pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja Vladi.

Iz stranke Možemo! poručili u da se ne odazivaju na pozive stranke koja je dva puta dovela HDZ na vlast i prije dva tjedna nije se jasno izjanila hoće li ponovno s HDZ-om. I oni podsjećaju da je za petak sazvana sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša koji vodi njihova članica Dušica Radojčić. Odbijenica je stigla i iz stranke Drito, ali i Centra čija je predstavnica stigla u Sabor i prozvala Most što je na sastanak pozvao i HDZ.

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Ovo su neki od komentara naših čitatelja:

"Inspektori i vlast koja ne traži izvještaje Inspektorata", rekla je Đurđa.

"Ličani. Oni biraju svoju vlast koja im nije zaštitila interese", rekao je Mato.

"Svi. Sustav ne funkcionira od vrha do dna. Ovo ima elemente terorizma", rekao je Darko.

"Svi koji su na vlasti, bilo na državnoj, gradskoj ili općinskoj razini. Oni su tamo zato da vode brigu o tome", rekla je Rozina.

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