FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTPISAN UGOVOR /

Nottingham Forest ove sezone puca visoko: U 'šumu' je stiglo veliko pojačanje

Nottingham Forest ove sezone puca visoko: U 'šumu' je stiglo veliko pojačanje
×
Foto: Mattia Radoni/Zuma Press/Profimedia

Nottingham Forest je prošle sezone završio kao 16. na ljestvici Premier lige, a momčad je ovog ljeta preuzeo Oliver Glasner

11.8.2026.
16:43
Sportski.net
Mattia Radoni/Zuma Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nottingham Forest je službeno obznanio posao koji je obavio s lisabonskim Sportingom te je u svoje redove doveo 22-godišnjeg obrambenog nogometaša Ousmanea Diomandea.

Reprezentativac Obale Bjelokosti i jedan od najboljih igrača Sportinga posljednje tri sezone potpisao je četverogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja na još jednu. Transfer je iznosio 40 milijuna eura.

Profesionalnu karijeru Diomande je počeo u danskom Midtjyllandu, a u Sporting je prešao 2023. godine. Bio je član reprezentacije Obale Bjelokosti koja je nastupala na nedavnom Svjetskom prvenstvu.

Nottingham Forest je prošle sezone završio kao 16. na ljestvici Premier lige, a momčad je ovog ljeta preuzeo Oliver Glasner, donedavni trener Crystal Palacea.

Nottingham ForestTransfer
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike