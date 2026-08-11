Nottingham Forest ove sezone puca visoko: U 'šumu' je stiglo veliko pojačanje

Nottingham Forest je službeno obznanio posao koji je obavio s lisabonskim Sportingom te je u svoje redove doveo 22-godišnjeg obrambenog nogometaša Ousmanea Diomandea.

Reprezentativac Obale Bjelokosti i jedan od najboljih igrača Sportinga posljednje tri sezone potpisao je četverogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja na još jednu. Transfer je iznosio 40 milijuna eura.

Profesionalnu karijeru Diomande je počeo u danskom Midtjyllandu, a u Sporting je prešao 2023. godine. Bio je član reprezentacije Obale Bjelokosti koja je nastupala na nedavnom Svjetskom prvenstvu.

Nottingham Forest je prošle sezone završio kao 16. na ljestvici Premier lige, a momčad je ovog ljeta preuzeo Oliver Glasner, donedavni trener Crystal Palacea.