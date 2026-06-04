Forest odbio prvu ponudu za svoju zvijezdu: Traže više od 100 milijuna eura?!

Nakon odlične sezone u Nottingham Forestu i ulaska u igrački kadar engleske reprezentacije za SP, veznjak Elliot Anderson (23) vjerojatno će ovog ljeta napustiti City Ground.

Britanski mediji navode da je najbliži prelasku u Manchester City, koji je već poslao prvu ponudu, ali je ona odbijena. No, ne navodi se o kojem je iznosu riječ.

Andersona ugovor sa "Šumarima" veže do lipnja 2029. godine, a mediji procjenjuju da bi njegov transfer trebao biti rekordan kad je u pitanju engleski nogometaš, odnosno da bi trebao premašiti iznos od 116 milijuna eura, koliko je 2023. Arsenal platio West Hamu za Declana Ricea.

Protekle sezone Anderson je upisao četiri gola i pet asistencija, a pod izborničkom palicom Thomasa Tuchela skupio je sedam nastupa za "Gordi Albion".