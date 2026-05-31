Gvardiol otkrio istinu pred čitavom Hrvatskom: 'Nudili su mi pomoć psihologa'

Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci na pripremama za Svjetsko prvenstvo koje počinje 11. lipnja, a Hrvatska će prvu utakmicu igrati protiv Engleske 17. lipnja.

Hrvatska će u Rijeci odigrati i prijateljsku utakmicu protiv Belgije u utorak, a na pres konferenciji u nedjelju pred novinare je došao Joško Gvardiol.

Gvardiol je nastupio dva puta za City nakon povratka nakon ozljede.

"Radi se o tolikoj minutaži, a to je čak i više nego što sam očekivao. Pogotovo što smo malo odgodili povratak. Nisam očekivao da ću s Crystal Palaceom biti u početnom sastavu, potom su u finalu Kupa drugi dečki imali priliku, a sad imamo dva tjedna da se pripremimo taktički, fizički i igrački, imamo i dvije prijateljske utakmice. Bit ću spreman", počeo je Joško.

Gvardiol je bez nogometa bio četiri mjeseca.

"Nije mi prva operacija, svakom igraču je teško biti izvan terena na duži period. Procjena je bila četiri do šest mjeseci, skratio sam to što je više moguće. Nije lako, ali motiv je tu da budem jači, da radim i što prije se vratim. U glavi sam imao SP jer klupska sezona je bila praktično gotova za mene, ali naravno da mi je cilj bio zaigrati koju utakmicu za klub, što sam ostvario. Glavni cilj bilo je Svjetsko prvenstvo", rekao je Gvardiol koji je komentirao odlazak Pepa Guardiole.

"Nažalost, došao je taj trenutak. Odlučio je da njegov put u Manchester Cityju završava ove sezone. Mogu reći da je prije svega osvojio puno trofeja. Mislim da smo svi imali priliku vidjeti koliko je trofeja podigao. Puno smo naučili, sve nas je učinio boljim igračima i ljudima. Želim mu puno sreće, vjerujem da će nam nedostajati, ali nakon deset godina teško je ostati na toj razini. Mislim da će klub izabrati pravog trenera i da ćemo nastaviti gdje smo stali".

'Rekao sam da mi ne treba psiholog'

Kako je Joško nakon ozljede, je li mentalno oslobođen?

Jesam. Što se mene tiče, jesam. Stalno su mi govorili, prvi tjedan kad se vratiš najbolje je da te netko udari po toj nozi da vidiš kako je sve u redu. Nije bilo prvi tjedan, ali je tjedan poslije bio rubni start. Imam tri šarafa pa je sad ta desna noga i čvršća. Svi se razlikujemo. Netko to teže prihvati, netko lakše. Mislim da sam to dosta lagano prihvatio. Pokušali su mi dogovoriti razgovore sa psiholozima, rekao sam da mi ne treba psiholog", rekao je Gvardiol pa objasnio zašto je odbio.

"Cijenim tu struku, ali osjećao sam da trebam mir u sebi i tako sam napravio. Imam fizioterapeute i doktore koji su na dnevnoj bazi uz mene, svaki dan me informiraju o nečemu novom, išao sam puno puta u London na preglede i sve je bilo pod kontrolom".

Ostanak u Cityju ili?

"Teško mi je zasad govoriti o tome. U klubu sam tri godine, imam sve, zadovoljan sam, do ozljede sam igrao svaku utakmicu punu minutažu. Nakon Svjetskog prvenstva ćemo vidjeti što ćemo i kako ćemo".

Kako mu je izgledalo odigrano u Orlandu s trojicom stopera?

"Teško će se tko sjetiti, ali sam spomenuo da imamo kvalitetnih stopera i wing-backova i da sam uvjeren kako bismo mogli dobro izgledati. Otprilike mi je poznato jer sam igrao u Leipzigu nešto slično. Treba nam vremena i vježbanja da budemo koordinirani", rekao je Gvardiol kojeg su pitali je li pomogao Luki Modriću s maskom jer ju je i on nosio na prošlom Svjetskom prvenstvu.

"Nisam baš iskusan. Promijenile su se maske. Ja sam imao dosta manje prostora za vid, bio sam kao konj, samo sam vidio ispred sebe. Njegova je modernizirana, bit će mu puno lakše. Koliko sam čuo, trebao bi je za tjedan-dva-tri skinuti pa bi mogao odraditi i SP bez nje", zaključio je Joško.